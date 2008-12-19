اعطای تسهیلات بهزارعی در ارتقای تولید چای مرغوب موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت، افزود: عمر طولانی باغات چای ایران و اصلاح نشدن بوته های چای از مهمترین عوامل افزایش هزینه های تولید و کاهش کیفیت چای ایرانی است.

وی عنوان کرد: باغات چای ایران در حال حاضر بالای صد سال عمر دارند و باعث افزایش هزینه های تولید شده اند.

امام جمعه رشت ادامه داد: اصلاح بوته های چای، توسعه و بهزراعی باغات چای می تواند هزینه های تولید را کاهش داده و منجر به افزایش کیفیت این محصول شود.

آیت الله قربانی همچنین در ادامه حمایت از مردم مظلوم فلسطین یک وظیفه شرعی و انسانی است افزود: پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرموده اند، هر فردی صدای مظلومی را بشنود و به کمکش نرود آن فرد مسلمان نیست.

وی اظهارکرد: ایران اسلامی جنایات اسرائیل غاصب را محکوم می‌داند و از مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین دفاع می‌کند.

خطیب جمعه رشت در ادامه وحدت حوزه و دانشگاه را امری ضروری دانست و یادآورشد: دشمنان از راههای گوناگون می‌خواهند بین مردم به ویژه جوانان و روحانیون فاصله ایجاد کنند که همه باید هوشیار باشند.