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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

آیت الله جوادی آملی:

ظرفیتهای علوم در حوزه ها مورد غفلت قرار گرفته اند

ظرفیتهای علوم در حوزه ها مورد غفلت قرار گرفته اند

قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم گفت: تحول در حوزه‌های علمیه در گرو استفاده از علوم مختلف است درحالیکه امروز ظرفیتهای علوم در حوزه ها مورد غفلت واقع شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به موضوع تحول در حوزه‌های علمیه گفت: تحول در حوزه‌ها امری اساسی و مورد نیاز است و باید به آن توجه کرد.

وی تصریح کرد: امروزه در حوزه‌ها تنها از 20 درصد علوم استفاده می‌شود و مابقی آن مورد غفلت واقع شده است.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه تحول در حوزه‌ها در گروه استفاده از ظرفیت‌های علوم و افزایش سطح علوم است، افزود: امام شناسی، تاریخ شناسی، ولایت شناسی و... از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد.

وی در ادامه به فرا رسیدن ماه محرم و صفر اشاره کرد و گفت: پیام امام حسین (ع) و عاشورا باید با پشتبانه علمی و مدبرانه مطرح شود.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: پیام و وقایع عاشورا و امام حسین(ع) را با علامت آهن سرد، شعرهای ناثواب و روضه‌خوانی‌های غلط نمی‌توان بیان کرد.

امام جمعه قم افزود: سخنرانان و مداحان باید به این موضوعات توجه داشته باشند و مسائل دروغ و خلاف شان مطرح نکنند.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان نظام اسلامی گفت: دشمنان امروزه که با جمهوری اسلامی مخالف هستند با فقه مخالف نیستند بلکه با اسلام مخالف‌اند و اصل نظام را هرف گرفته‌اند و این در حالی است که ما به فرع چسبیده‌ایم.

وی افزود: حوزه و روحانیت باید بیدار باشد و مبادا کسی بگوید که چون من درس خارج فقه می‌دهم دیگر منبر نمی‌روم. این فرد باید بداند که اگر او منبر نرود و مسائل را به درستی مطرح نکند شاگرد او نیز منبر نرفته و منبرها به دست مداحان می‌افتد.

آیت الله جوادی آملی گفت: اکثر جمعیت کشور ما توسط همین منبر‌ها و مساجد به اسلام روی آورده‌اند و انقلاب نیز توسط این منبر‌ها، سخنرانی‌ها و مساجد و محرم به پیروزی رسید.

امام جمعه قم در پایان سالگرد ارتحال آخوند خراسانی، حکیم سبزواری و محدث قمی را تسلیت و سالگرد میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را تبریک گفت.

کد مطلب 802568

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