بزرگداشت یاد و خاطره خدمتگزاران سفر کرده موسم حج در مدینه منوره

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره در این مراسم که تعدادی از علما و مدیران خانواده ها و همکاران یاران سفر کرده به دیار باقی در رسانه ها حضور داشتند از کلیه افرادی که در سالهای گذشته ضمن حضور دراین مراسم منشاء خدمات و اثرات بوده اند با ذکر فاتحه تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این مراسم یاد و خاطره رزمنده بسیجی جانباز زنده یاد جواد مشکینی و مدیر خدوم زنده یاد حاج محمد نصیر رئیسی اردلی که اخیرا به رحمت ایزدی پیوستند گرامی داشته شد.

دراین مراسم که آیت الله امینی جانشین نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و جمعی از زائران ایرانی و تعدادی از مدیران بعثه حضور داشتند ابتدا یکی از قاریان بین المللی کشورمان آیاتی چند از کلام الله را تلاوت نمود و سپس یکی از مداحان به مدیحه سرایی اهل بیت پرداخت.

پس از آن حجت الاسلام راشد یزدی یکی از وعاظ حاضر ضمن سخنانی با ذکر سه ویژگی مرگ به همگانی بودن ،عدم اطلاع افراد از زبان مرگ وعدم انتقال هیچ چیزی از سوی افراد به دنیای آخرت یاد کرد و در پایان با ذکر حدیثی از مولای متقین علی (ع) تاکید کرد که حضرتش فرمود که نیکوترین زاد و توشه برای آخرت تقوی است.

در این مراسم همچنین یاد و خاطره زائران و وابستگان زائران حاضر در حج امسال ، کارگزاران و مدیران و کلیه خدمتگزاران سال جاری که درایام مناسک دعوت حق را لبیگ گفتند نیز گرامی داشته شد.