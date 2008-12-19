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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

اختیار انتشار اوراق مشارکت به شورای پول و اعتبار واگذار شد

رئیس جمهور قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ختیار انتشار اوراق مشارکت به شورای پول و اعتبار واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1383 ، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منوط به اخذ مصوبه مجلس بود، که با تصویب این قانون اختیار تصویب انتشار اوراق مشارکت از مجلس سلب شد.

بر اساس ماده واحده این قانون ، بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح شد که بر اساس آن به منظور اجراء سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 8/6/1362 ـ با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کنند.

پیش از این، قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده بود.

کد مطلب 802578

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