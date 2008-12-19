تحقق طرح تحول اقتصادی مانع منافع شخصی برخی افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر امروز در گردهمایی هیئتهای مذهبی کرج تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر، هر وقت قرار می شود قدم مثبتی جهت رفاه مردم برداشته شود صدای مخالفت از بسیاری بلند می شود که مخالفت با تحولات اقتصادی، نمونه ای از این صداهای مخالف است .

وی با اشاره به سهام عدالت و تغییر در پرداخت یارانه ها به عنوان بخشی از تحولات اقتصادی مد نظر دولت ادامه داد: دولت تصمیم دارد با تحقق این تحولات بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند که امیدواریم همه مسئولین و دست اندرکاران نیز به این امر کمک کنند و منافع گروهی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند

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این مسئول خاطرنشان کرد: احمدی نژاد بدون تعلق داشتن به باند و گروهی خاص و نیز بدون داشتن حساب شخصی و ... همه توان و تلاش خود در راه رفاه مردم به کار گرفته که انتظار می رود تک تک دست اندرکاران نظام با تلاش صادقانه و خدمت به مردم، نتیجه زحمات این رئیس جمهور را از بین نبرند

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مشکل نان هنوز هم از مشکلات اساسی مردم است

تمدن از مشکل نان به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم نام برد و ادامه داد: دولت، چندین میلیارد تومان یارانه نان می دهد، اما هنوز هم مردم از وضعیت نان ناراضی هستند .

استاندار تهران، وجود باندهای سودجو را یکی از عوامل تداوم مشکل نان دانست و خاطرنشان کرد: در دیدارهای مردمی، یکی از مشکلاتی که همیشه از سوی مردم مطرح می شود مشکل نان است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته باید دخالت باندها و افراد سودجو و منفعت طلب در مسئله نان ریشه کن شود تا این غذای اساسی مردم به صورت آسان و با کیفیت و نیز با قیمت مناسب به میزان مورد نیاز به دست آنها برسد