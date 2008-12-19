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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

وزش شدید باد و گرد و غبار محلی هرمزگان را فرا می گیرد

وزش شدید باد و گرد و غبار محلی هرمزگان را فرا می گیرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: طی ساعات آینده گرد و غبار و باد شدید تمامی مناطق هرمزگان را فرا می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر اطلاعیه این سازمان، از صاحبان شناورهای سبک در سراسر استان هرمزگان خواسته تا از تردد در دهانه تنگه هرمز و دریای عمان بخصوص ساعات منتهی به عصر خودداری کنند.

همچنین از مسافرینی که قصد تردد به جزایر هرمزگان را دارند نیز خواسته شده تا از اسکله شهید باهنر بندرعباس و شناورهای سنگین و نیمه سنگین برای ترددهای دریایی استفاده کنند.

وزش باد شدید و گرد و غبار محلی معمولا در پائیز و زمستان بارها در هرمزگان رخ می دهد و هر باره نیز بسیاری از ترددهای دریایی را در هرمزگان مختل می کند.

کد مطلب 802586

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