وزش شدید باد و گرد و غبار محلی هرمزگان را فرا می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر اطلاعیه این سازمان، از صاحبان شناورهای سبک در سراسر استان هرمزگان خواسته تا از تردد در دهانه تنگه هرمز و دریای عمان بخصوص ساعات منتهی به عصر خودداری کنند.

همچنین از مسافرینی که قصد تردد به جزایر هرمزگان را دارند نیز خواسته شده تا از اسکله شهید باهنر بندرعباس و شناورهای سنگین و نیمه سنگین برای ترددهای دریایی استفاده کنند.

وزش باد شدید و گرد و غبار محلی معمولا در پائیز و زمستان بارها در هرمزگان رخ می دهد و هر باره نیز بسیاری از ترددهای دریایی را در هرمزگان مختل می کند.