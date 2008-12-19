هیئتهای مذهبی در عزاداریها از پرداختن به خرافات پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام موسوی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر زنجان با اذعان به اینکه متاسفانه تا حدودی خرافات در عزاردیها به خصوص در ماه های محرم و صفر وارد شده است، افزود: باید با برنامه ریزی صحیح و ارائه چهرهای صحیح از عزداری زمینه سوء استفاده دشمنان اسالام و وهابیون را از بین برد.

وی ادامه داد: آنچه به عنوان یک تهدید اساسی موجب سوء استفاده وهابیون از عزداریهای شعیان برای ائمه می شود عدم آگاهی کافی مداحان و مسئولان هیئتهای مذهبی از تاریخ اسلام و زندگانی ائمه است که این افراد باید در راستای ارائه چهرهای مطلوب و منطقی از عزداریها تلاش نمایند.

حجت الاسلام موسوی کتاب ارشمند " تاریخ اسلام" اثر استاد شهید مطهری را مهمترین اثر برای مطالعه مادحین و استفاده از آن در ارائه برنامه های عزداریها دانست و افزود: ددر حال حاضر بحث خرفه ذایی از عزاداریها از دغدغه های مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید است.

امام جمعه موقت زنجان اقدام خبرنگار عراقی در پرتاب کفش به سوی "رئیس جمهوری آمریکا"را پرتاب کفش به سوی نماد شیطان عنوان کرد و گفت: پرتاب کفش از سوی خبرنگار شجاع عراقی به سوی بوش، پاسخ به جنایات و خیانت‌های دولت آمریکا به ملت عراق بود

موسوی با اشاره به ماجرای مباهله پیامبر اسلام (ص) با مسیحیان افزود: جریان مباهله طوری به پایان رسید که مسیحیان مجبور شدند در ماه ذی‌الحجه در برابر پیامبر اسلام(ص) تسلیم شوند.

وی به واقعه غدیرخم اشاره کرد وافزود: ماه ذی‌الحجه به حضرت علی (ع) تعلق دارد و در حال حاضر همه مسلمانان و اهل سنت به این واقعه اقرار دارند.

موسوی با تبریک ولادت با سعادت حضرت مسیح (ع) به همه پیروان آن حضرت اظهارداشت: متاسفانه در دنیای امروز برخی پیروان مسحیت به دستورات دین عمل نمی کنند و تنها عنوان مسحیت را برای خود دارند.

وی همچنین یاد و خاطرشهید محمد جواد تندگویان وزیر سابق نفت جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.