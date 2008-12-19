نهج البلاغه در جامعه ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: نهج البلاغه معرف، شخصیت، رفتار و کردار حضرت علی (ع) بوده که متاسفانه بهره برداری در خور شان از آن نمی شود.

وی اظهار داشت: این کتاب مقدس برای نسل جوان ما مهجور و ناشناخته مانده، در حالیکه می توان با معرفی نکات بارز آن به نسل جوان، این نسل را دربرابر خطرات و آسیبها بیمه کرد.

وی با تاکید بر اینکه شیعه باید معرفت، رفتار و کردار حضرت علی (ع) را به نحو احسن مورد بررسی قرار دهد، خاطرنشان کرد: شیعه واقعی کسی است که تمام سعی خود را در راه رسیدن به شخصیت مولای متقیان به کار بگیرد در غیر این صورت ما فقط می توانیم خود را محب و دوستدار علی (ع) بنامیم.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به فرارسیدن روز خانواده گفت: خانواده های ایرانی با الهام گرفتن از زندگانی حضرت امیر(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، این الگوها را در زندگانی خود پیاده کنند.

خطیب جمعه گرگان و نماینده ولی فقیه در گلستان با یادآوری فاجعه انسانی در غزه بیان داشت: در حال حاضر یکی از بزرگترین جنایات بشری در این نقطه از جهان در حال رخ دادن است و تاسف بارتر اینکه کشورهای مسلمان در برابر این جنایات سکوت کرده اند.

وی یادآورشد: این درحالی است که کشورهای عرب منطقه که مسلمان هستند با سکوت خود از این جنایت حمایت می کنند.

وی با تبریک سالروز تولد حضرت مسیح (ع) افزود: مسیح (ع) از پیامبران بزرگ الهی است و پیروان تمامی ادیان باید به این فرستاده خداوند احترام بگذارند.