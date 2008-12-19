سفر وزیر ارشاد به سوریه

مدیر کل دفتر وزارتی ارشاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: این هفته فرهنگی به دنبال هفته فرهنگی سوریه و ایران برپا میشود که پارسال در اصفهان برگزار شد و در راستای تحکیم دوستی بین دو ملت ایران و سوریه و ترویج مبانی فرهنگی مشترک بین این دو سرزمین و فرهنگ غنی و تاریخی آنها است.
پرویز کرمی ادامه داد: وزیر ارشاد به دعوت دکتر نعسان آغا از هنرمندان و چهرههای فرهنگی سوریه به این کشور سفر و با برخی شخصیتهای علمی، فرهنگی و هنرمندان این کشور دیدار میکند. نمایش فیلمهای ایرانی با حضور کارگردانان و عوامل آنها، برپایی نمایشگاه آثار مینیاتور، خطاطی، طراحی، منبتکاری و نقاشی از هنرمندان ایرانی بخشهایی از این هفته فرهنگی است.
وی از معرفی موسیقی اصیل و سنتی با اجرای حسامالدین سراج خواننده موسیقی سنتی به عنوان دیگر بخشهای این سفر یاد کرد. هفته فرهنگی ایران و سوریه در شهرهای حلب و دمشق برپا میشود و تعدادی از هنرمندان ایرانی در این سفر وزیر ارشاد را همراهی میکنند.
