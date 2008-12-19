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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

رقابت‌های دی - لیگ/

چهارمین پیروزی داکوتا با حضور 15 دقیقه‌ای حدادی

چهارمین پیروزی داکوتا با حضور 15 دقیقه‌ای حدادی

تیم داکوتا ویزاردز در روزی که حامد حدادی را 15 دقیقه در اختیار داشت، با 23 اختلاف امتیاز به چهارمین پیروزی خود در فصل جاری مسابقات بسکتبال دی - لیگ دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان داکوتاویزازدز هشتمین دیدار خود در هشتمین فصل مسابقات بسکتبال دی - لیگ را با پیروزی 102 بر 79 مقابل "اری" به پایان رساندند.

شاگردان "دو آن تیکنور" دراین بازی که بامداد امروز برگزار شد، تنها در دو کوارتر به پیروزی دست یافتند. آنها کوارتر نخست را با تساوی به پایان رساندند و کوارتر چهارم راهم واگذار کردند.

نتیجه کامل دیدار دو تیم داکوتاویزاردز و اری به این شرح است:

* داکوتا 102 - اری 79
(19 بر 19)، (34 بر 23)، (25 بر 11) و (24 بر 26)

حامد حدادی امروز 15 دقیقه برای تیمش بازی کرد اما تنها 3 امتیاز گرفت. این درحالیست که "دیوید بل" در طول 31 دقیقه موفق به کسب 21 امتیاز برای داکوتا شد. البته "هریس" در مدت 40 دقیقه 23 امتیاز به نام خودش و تیم اری ثبت کرد تا امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شود.

بازیکنان داکوتا پیش از این تیم های یوتافلش، ریوگرانده و تولسا را هم شکست داده بودند.

کد مطلب 802614

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