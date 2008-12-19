قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی انجام شد/ جدال آث میلان با وردربرمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم امروز در سوئیس برگزار شد و بر این اساس تیم‌های برتر مسابقات فوتبال جام یوفا طبق برنامه زیر به میدان می روند:

* پاریسن ژرمن فرانسه - ولفسبورگ آلمان

* کپنهاگن دانمارک - منچسترسیتی انگلستان

* نیمگن هلند - هامبورگ آلمان

* سامپدوریا ایتالیا - متالیست اوکراین

* براگا پرتغال - استانداردلیژ بلژیک

* آستون ویلا انگلستان - زسکا مسکو روسیه

* لچ پوزنان رومانی - اودنیزه ایتالیا

* المپیاکوس یونان - سنت اتین فرانسه

* فیورنتینا ایتالیا - آژاکس هلند

* آالبورگ دانمارک - دپورتیوولاکرونا اسپانیا

* وردبرمن آلمان - آث میلان ایتالیا

* بوردو فرانسه - گالاتاسرای ترکیه

* دیناموکیف اوکراین - والنسیا اسپانیا

* زنیت سنت پطرزبورگ روسیه - اشتوتگارت آلمان

* مارسی فرانسه - توئنته انشد هلند

* شاختاردونتسک اوکراین - تاتنهام انگلستان

دیدارهای دور رفت از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا در روزهای هجدهم و نوزدهم فوریه 2008 (سی ام و یکم اسفند ماه 87) برگزار می شود، دیدارهای برگشت این مرحله نیز در روز بیست و ششم فوریه (هشتم اسفندماه) انجام می شود.