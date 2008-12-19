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۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۵

جام یوفا/

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی انجام شد/ جدال آث میلان با وردربرمن

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی انجام شد/ جدال آث میلان با وردربرمن

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا انجام شد و تیمهای حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم امروز در سوئیس برگزار شد و بر این اساس تیم‌های برتر مسابقات فوتبال جام یوفا طبق برنامه زیر به میدان می روند:

* پاریسن ژرمن فرانسه - ولفسبورگ آلمان
* کپنهاگن دانمارک - منچسترسیتی انگلستان
* نیمگن هلند - هامبورگ آلمان
* سامپدوریا ایتالیا - متالیست اوکراین
* براگا پرتغال - استانداردلیژ بلژیک
* آستون ویلا انگلستان - زسکا مسکو روسیه
* لچ پوزنان رومانی - اودنیزه ایتالیا
* المپیاکوس یونان - سنت اتین فرانسه
* فیورنتینا ایتالیا - آژاکس هلند
* آالبورگ دانمارک - دپورتیوولاکرونا اسپانیا
* وردبرمن آلمان - آث میلان ایتالیا
* بوردو فرانسه - گالاتاسرای ترکیه
* دیناموکیف اوکراین - والنسیا اسپانیا
* زنیت سنت پطرزبورگ روسیه - اشتوتگارت آلمان
* مارسی فرانسه - توئنته انشد هلند
* شاختاردونتسک اوکراین - تاتنهام انگلستان

دیدارهای دور رفت از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا در روزهای هجدهم و نوزدهم فوریه 2008 (سی ام و یکم اسفند ماه 87) برگزار می شود، دیدارهای برگشت این مرحله نیز در روز بیست و ششم فوریه (هشتم اسفندماه) انجام می شود.

کد مطلب 802619

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