اقدام خصمانه آمریکا علیه یک شرکت به اتهام رابطه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مقامات دولت فدرال ایالات متحده شرکت "آسا" را که دفتر آن در نیویورک مسقر است متهم کرده اند که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیر مجاز در آمریکا دست زده و از این رو وزارت خزانه داری این کشور اقداماتی را برای ضبط دارایی ها و مسدود کردن حساب های بانکی این شرکت به جریان انداخته است.

اقدام علیه شرکت آسا در پی بیانیه دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا انجام می شود که در آن ادعا شده که دولت ایالات متحده این شرکت را یکی از موسسات کمک کننده به فعالیت های تجاری و مالی غیر مجاز به نفع جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده است.

براساس ادعای این بیانیه، بانک ملی ایران در پوشش شرکت آسا به نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران مبادرت کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در راستای سیاستهای ضد ایرانی دولت این کشور اتهاماتی را علیه بانک ملی ایران در رابطه با برنامه دفاعی و موشکی و همچنین فعالیتهای هسته ای صلح آمیز تهران وارد کرده و آن را به طور یکجانبه تحریم کرده است.

از اواسط سال 2006 و با صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران، اقدامات دولت آمریکا علیه منافع مالی جمهوری اسلامی گسترش یافته و ایالات متحده به طور یکجانیه شماری از بانک های ایرانی از جمله بانک ملی را مشمول تحریم های یکجانیه تجاری قرار داده است.