تداوم مقاومت فلسطینی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق القدومی در گفتگو با روزنامه القدس العربی چاپ لندن اظهار داشت که تشکیلات خودگردان فلسطین را به رسمیت نمی شناسد و انتخاب ابومازن به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان نیازمند تصویب شورای ملی فلسطین است.

وی خاطرنشان کرد: به عقیده ما تشکیلات و دولتی وجود ندارد زیرا ما تحت اشغال قرار داریم.

قدومی در رابطه با ششمین کنفرانس جنبش فتح نیز گفت: این کنفرانس پیش از پایان سال جاری برگزار نمی شود. وی در عین حال گفت که باید در انتخاب اعضای این کنفرانس عنایت لازم را به عمل آورد به ویژه اینکه مقاومت پایه و اساس است یعنی اینکه هر کسی که مقاومت می کند باید عضو این کنفرانس باشد.

رئیس دایره سیاسی ساف درباره پایان آتش بس میان گروه های فلسطینی و اسرائیل نیز گفت: به عقیده من اسرائیل تمایلی به آتش بس ندارد و بنابراین همواره برای نقض آتش بس تلاش می کند. لذا تداوم مقاومت عامل ضروری به شمار می رود.

وی افزود: مقاومت باید در کرانه باختری و نیز نوارغزه ادامه یابد. امکان ندارد مقاومت در برابر اشغالگری متوقف شود زیرا مقاومت عاملی اساسی محسوب می شود.

قدومی همچنین خاطرنشان کرد که اشغالگران هرگز اجازه پیدا نخواهند کرد به غزه بازگردند.

وی در رابطه با سازمان آزادیبخش فلسطین نیز گفت: کسی قادر است سازمان آزادیبخش فلسطین را اداره کند که تفنگ به دست بگیرد.

قدومی در پایان درباره تصمیم اخیر شورای امنیت اظهار داشت: ما آن را به رسمیت نمی شناسیم زیرا بسیاری از اصول اساسی به ویژه توسعه شهرکها، قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی را در نظر نگرفته است.