به گزارش خبرنگار مهر، اعلام پایان همکاری با ست کوویچ که هفته پیش از سوی هیئت مدیره باشگاه پتروشیمی ماهشهر صورت گرفت، منجر به اعتراض و شکایت این مربی شده است.

ست کوویچ نسبت به فسخ یک طرفه قرار دادش معترض است. وی دوشنبه هفته گذشته پس از پیروزی پتروشیمی مقابل بانک صادرات ایرانیان در یک اقدام غافلگیرکننده از سوی مسئولان باشگاه ماهشهری برکنار شد.

ست کوویچ که سرمربیگری تیم والیبال نوجوانان ایران را هم بر عهده دارد، شکایت خود را نسبت به این اقدام ماهشهری‌ها به فدراسیون والیبال اعلام کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.

درهمین راستا کمیته انضباطی فدراسیون والیبال سه شنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد تا درحضور ست کوویچ به این پرونده رسیدگی کند. از مدیر عامل باشگاه پتروشیمی هم دعوت شده تا در این نشست حضور داشته باشد.

"ایوان کرکوویچ" آنالیزور صربستانی و برکنار شده پتروشیمی هم در جلسه آتی کمیته انضباطی شرکت می کند.

ست کوویچ در طول 12 هفته مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، پتروشیمی را در 6 بازی به پیروزی رساند. این مربی صربستانی سال گذشته همراه با این تیم ماهشهری به عنوان پنجم رقابت‌های باشگاهی ایران دست یافت.