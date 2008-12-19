۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۹

تورنمنت چهار جانبه عمان/

تیم ملی فوتبال ایران سوم شد

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری مقابل تیم ملی چین عنوان سوم تورنمنت چهارجانبه عمان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 17:30 امشب در دیدار رده بندی تورنمنت چهارجانبه فوتبال عمان به مصاف تیم ملی چین رفت و با نتیجه 2 بر صفر حریف خود را از پیش رو برداشت تا عنوان سوم این رقابت‌ها را بدست آورد.

برای تیم کشورمان در این بازی که در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار شد، سیدمهدی سید صالحی (44 - پنالتی) و پژمان نوری (72) گلزنی کردند.

محسن بنگر، پیروز قربانی، حسین کعبی و کیانوش رحمتی از تیم ملی ایران و هائو ژون، وو هائو و چوی پنگ از تیم ملی چین بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در این بازی با ترکیب وحید طالب لو، حسین کعبی (پژمان منتظری - 77)، محسن بنگر، پیروز قربانی، حسن اشجاری، مازیار زارع (کیانوش رحمتی -77)، میثم بائو، محمد نوری، محمدرضا خلعتبری (پژمان نوری - 66)، غلامرضا رضایی (رضا خالقی فر - 66) و سیدمهدی سیدصالحی (آرش برهانی - 77) در زمین حاضر شد.

کد مطلب 802668

