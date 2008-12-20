چهره فرهنگی کشور نیازمند پیرایش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا صبح امروز در جلسه ای با هیئتهای مذهبی استان افزود: امروزه دنیای غرب امکانات فراوان و تجربه های بسیاری دارد و در جهت ترویج فرهنگ و نفوذ افکار و اندیشه های خود از آنها بهره گیری می کند.

وی اظهار داشت: غربی ها تجربه های خود را در قالب برنامه های دقیق فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی ریخته و با مدد تکنولوژی پیشرفته تهاجم همه جانبه ای را علیه فرهنگ ملت ها آغاز کرده اند که اگر برای مقابله با آن چاره ای اندیشیده نشود، به زودی شاهد مسخ هویت ها و انحلال فرهنگ ملت ها خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی جهان اسلام به طور اعم و علاقمندان به انقلاب به طور اخص باید برای صیانت از مرزهای فرهنگی خود تلاش مضاعف کنند، زیرا شرایط موجود و نیاز از یک سو و امکانات مادی و معنوی از سویی دیگر قابلیت بروز و ظهور در قالب فرهنگ عمومی را دارند و چنانچه برای واردکردن آنها به عرصه زندگی فردی و اجتماعی فعالیت لازم صورت گیرد مجموعه ای غنی و پویا به عنوان فرهنگ اسلامی شکل می گیرد.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا، فرهنگ اسلامی بیانگر پیشینه تاریخی و فرهنگی در کنار غنا و استحکام مذهبی خواهد بود و برخورداری از آن تعالی فرد و جامعه ر اموجب خواهد شد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: فرهنگ، مایه اصلى هویت ملتها است زیرا فرهنگ یک ملت است که مى‏تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، فن‏آور، نوآور و داراى آبروى جهانى کند.

وی تاکید کرد: اگر فرهنگ کشورى دچار انحطاط شد و یک کشور، هویت فرهنگى خودش را از دست داد، حتى پیشرفتهایى که دیگران به آن کشور تزریق کنند، نخواهد توانست آن کشور را از جایگاه شایسته‏اى در مجموعه بشریت برخوردار کند و منافع آن ملت را حفظ کند.

این مسئول افزود: باید در بخش فرهنگ رفع مظلومیت شود، زیرا امروز، عمده قواى دشمنان ما در جبهه فرهنگى، جنگهاى روانى، فعالیتهاى فرهنگى و بودجه‏هاى پنهان و آشکارى براى منحرف‏ کردن ذهن ‌ها آغاز کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآور شد: با توجه به اینکه بیشترین تلاش دشمنان بر روى جامعه و ملت و کشور ما تلاش فرهنگى است، گفت: اهمیت کار فرهنگى نباید مورد غفلت قرار گیرد.

این مسئول یاداور شد: کار فرهنگى بایستى مدبرانه، عمیق، با حوصله و از سوى افراد با صلاحیت و کارشناسان وارد در همه شعبه‏ها و شاخه‏هاى گوناگون فرهنگى مورد توجه قرار گیرد.