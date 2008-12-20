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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

سهم حمل و نقل عمومی در شهرری به چشم انداز شهر تهران نزدیک می شود

سهم سفر با انواع وسایل نقلیه از سفرهای روزانه مرتبط با منطقه 20 به 70 درصد یعنی نزدیک به چشم انداز شهر تهران در سال 1404 ارتقا یافته است.

شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه هم اکنون این میزان در شهر تهران 50 درصد است، افزود: سهم سفرهای روزانه در افق سال 1404 هجری شمسی در شهر تهران 75 درصد است که منطقه 20 هم اکنون فاصله چندانی با آن ندارد.

علی محمد نژاد با بیان اینکه این نتایج بر اساس مطالعات رسمی و جدید شرکت جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به دست آمده است  اظهار داشت: بر اساس این آمار 32 درصد از سفرهای روزانه شهروندان این منطقه با اتوبوس انجام می شود و تاکسی و مسافربر با 25 درصد و سواری شخصی با 21 درصد در اولویت های دوم و سوم قرار دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو ایستگاه شهرری و جوانمرد قصاب در منطقه 20 قرار دارند سهم استفاده از مترو در منطقه 20 را نسبت به کل سفرهای انجام شده با خط یک مترو برابر با 12/10 درصد عنوان کرد.

محمدنژاد تعامل و همفکری مناسب میان شهرداری با سایر مجموعه های حمل و نقل عمومی را از مهمترین عوامل این موفقیت ذکر کرد و افزود: انواع وسایل حمل و نقل به طور مناسب به یکدیگر متصل شده اند برای نمونه خطوط به گونه ای طراحی شده که شهروندان به وسیله اتوبوس، تاکسی و...  از ایستگاه های مترو به راحتی می توانند به تمام هسته های مرکزی و سکونتی منطقه عزیمت کنند.

کد مطلب 802698

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