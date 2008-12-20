کمیته ورزشهای پایه و پرمدال در گلستان تشکیل شد

قربانعلی پاشا در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: افزایش تعداد ملی پوشان در رشته های پایه و پرمدال، ایجاد انگیزه ارتقاء سطح قهرمانی و مدال آوری در رشته های پایه و پرمدال از جمله اهداف این کمیته است.

وی اظهار داشت: با تعامل مناسب و مستمر هیئتهای ورزشی و فراهم آوردن زمینه لازم جهت مطالعه در راستای چگونگی کسب مدال بیشتر در هیئتهای ورزشی و ارتقا دانش مربیان بتوانیم در مسابقات سومین دوره المپیاد ورزش ایرانیان و مسابقات آسیایی 2010 و المپیک 2012 ورزشکاران استان حضوری موفقیت آمیز داشته باشیم.

به گفته پاشا، دومیدانی، ژیمناستیک و شنا و رشته های تیراندازی (اهداف ثابت و پروازی)، قایقرانی (کانو، کایاک و روئینگ)، دوچرخه سواری (جاده و پیست) و بوکس به عنوان پایه و پرمدال شناخته می شود.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان گفت: ورزشکاران این استان در نیمه نخست سال جاری بیش از 215 مدال در مسابقات ملی و فراملی کسب کرده اند که از این شمار، 44 مدال توسط بانوان و بقیه توسط ورزشکاران مرد به دست آمده است همچنین 194 مدال در مسابقات مختلف ورزشی کشور و 21 مدال در مسابقات بین المللی و فراملی کسب شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این 13 مدال نیز به صورت تیمی در مسابقات کشوری و آسیایی برای این استان به ارمغان آورده شده است.

به گفته پاشا، 60 مدال طلا، 17 مدال نقره و 31 مدال برنز از دیگر افتخارات ورزشکاران این استان در دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در سال جاری بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان عنوان کرد: در مجموع 45 نفر از ورزشکاران این استان عضو ثابت تیم ملی هستند و 226 نفر نیز در سال جاری به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

وی بیان داشت: همچنین در مدت شش ماهه سال جاری 296 ورزشکار به مسابقات کشوری و 16 نفر نیز به مسابقات فراملی اعزام شده اند.

وی یادآور شد: 36 مسابقات کشوری و لیگ و 60 دوره کلاس آموزشی نیز در این استان برگزار شده است.

وی شمار ورزشکاران سازمان یافته این استان را 10 هزار و 917 ورزشکار زن و 34 هزار و 988 ورزشکار مرد اعلام کرد.