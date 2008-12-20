مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

مقام معظم رهبری: شیعه و سنی در مقابله با توطئه ها هوشیار باشند

رئیس سازمان بازرسی کشور: چند شغله بودن مدیران دولتی منع قانونی دارد

تاریخ انتشار نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

رئیس قوه قضائیه: برتری در عرصه های مختلف شعاری نباشد



اعتماد:

نشست نیویورک با انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب روبه رو شد، تلاش غرب برای ورود اعراب به پرونده هسته ای

گفتگو با بیژن زنگنه، روزهای نفت ارزان در راه است

دادستان تهران ازتشکیل دادسرای ویژه خبر داد: رسیدگی به پیامک های مخرب انتخاباتی



اعتماد ملی :

سقوط آزاد نفت ، با وجود کاهش 2/2 میلیون بشکه ای تولید نفت اوپک ، بهای نفت تا 35 دلار سقوط کرد

مقام معظم رهبری: شیعه و سنی در مقابله با توطئه های تفرقه انگیز هشیار باشند

حسین راغفر ، پژوهشگر حوزه رفاه مطرح کرد، 20 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق



ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر خم: شیعه اجازه نمی دهد اعتقادش مایه تفرقه در جهان اسلام شود

وزیر امور اقتصادی: برنامه جدید دولت برای کاهش نرخ تورم

رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد: استخدام حق التدریسی ها به شرط ماندن در مناطق محروم



ابرار:

رهبر انقلاب : شیعه و سنی در مقابله با توطئه های تفرقه انگیز هوشیار باشند

احمدی نژاد: ایران، بزرگترین قدرت منطقه است

مخبر کمیسیون اقتصادی: ابهامات طرح تحول اقتصادی همچنان باقی است

رایس: اعراب خواستار نشست های منظم با 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران هستند



اسرار:

آیت الله جتی در خطبه های نماز جمعه تهران: نباید از انتفاضه " کفش" به سادگی بگذریم

رئیس کل سابق بانک مرکزی: قیمت نفت و نرخ تورم با سخنرانی کنترل نمی شود

مشاور وزیر دادگستری: 30 سال کوتاهی بیمه ها 407 هزار نفر را به زندان فرستاد



پول:

تغییر اساسنامه تامین اجتماعی کارگر و کارفرما ناراضی

فرزین: سفرهای استانی ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به تاخیر انداخت

بهای نفت در بودجه 88 چقدر باشد؟ مجلس: حداکثر 40 دلار - دولت: قیمت نفت را واقعی می بینیم



تفاهم:

نفت در قعر چاه ، اوپک: 2 میلیون کاهش تولید - بازار: 6 دلار دیگر سقوط

بازار خودرو درهفته گذشته ؛ سردی بازارخودرو در آستانه زمستان

درجه بندی جدید هتل ها بر اساس تعهدات زیست محیطی، هتل ها سبز می شوند



جام جم:

رهبر معظم انقلاب عنوان کردند؛ تفرقه افکنی میان شیعه و سنی با پول استکبار

رئیس ستاد دیه کشور: زندان را برای بدهکاران نساخته اند

نفت؛ 34 دلار باز هم سقوط قیمت



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب: مدیریت جامعه باید در دست کسانی باشد که علی (ع) را معیار بدانند

وزیر بهداشت: وزارت صنایع از ورود سیگار الکترونیکی جلوگیری کند

تمدید ثبت نام کنکور تا سه شنبه



جمهوری اسلامی:

هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید غدیر با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردند،رهبر انقلاب: پیام غدیر تبیین الگوی حکومت اسلامی است شعیه اجازه نمی دهد اعتقاد به غدیر مایه تفرقه در جهان اسلام شود

رئیس جمهور در پایان سفر خبر داد: تصویب 59 طرح بزرگ صنعتی در استان خوزستان

علیرغم تصمیم اوپک برای کاهش 2/2 میلیون بشکه ای تولید روی داد،ادامه سقوط بی سابقه قیمت نفت



خورشید:

رهبر معظم انقلاب: غدیر، بیان کننده همه معیارها برای اداره جوامع است

آلودگی هوای تهران در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس ، اولتیماتوم به مدیران شهری

حاصل دومین سفر هیئت دولت، 275 مصوبه برای توسعه و آبادانی استان خوزستان



دنیای اقتصاد:

قیمت 33 دلار هم در بازار ثبت شد، سرپیچی نفت از تصمیم اوپک

" یورو" 95 تومان گران شد، بازگشت دلار به زیر هزار تومان

روزهایی از جنس شب یلدا در بورس



سیاست روز:

حضرت آیت الله خامنه ای : بدگویی و تهمت به اهل تسنن دفاع از آمریکاست

خاتمی: نباید به سو تفاهم ها دامن زد

استراتژی های سرگردان ، جذب نیروهای مازاد ،دست اندازهای آموزش و پرورش



قدس:

خبرگزاری روسی " نووستی" : روسیه تحویل موشکهای اس - 300 را به ایران آغاز کرد

ایت الله هاشمی رفسنجانی: توسعه تکمیل دانشگاهها نیاز امروز است

نمایندگان در گفتگو با قدس خبر دادند: اجرای قانون خدمات کشوری از سال آینده



کاروکارگر:

رهبر انقلاب: تبیین الگوی حکومت اسلامی درس بزرگ غدیر است

275 مصوبه دولت برای توسعه و آبادانی بیشتر استان خوزستان

وزیر رفاه: حقوق بازنشستگان کشوری وتامین اجتماعی متعادل می شود



کارگزاران:

با حمله به خاتمی و تخریب خط وحدت ملی صورت گرفت؛ چرخش راست سنتی به سمت احمدی نژاد

انتقاد شدید مقام معظم رهبری از تهمت زنی به اهل تسنن

از سوی رسانه های حامی دولت صورت گرفت؛ تلاش های ناکام برای اختلاف افکنی میان دانشجویان واصلاح طلبان



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم تبیین کردند، تفرقه افکنی علیه شیعه و سنی در یک مرکز واحد سازماندهی می شود

موافقت اوپک با کاهش 2/2 میلیون بشکه ای تولید نفت

دانشکده جنگ آمریکا خطاب به مقامات پنتاگون: از جنگ 33 روزه عبرت بگیرید

وطن امروز:

تاکید رهبر انقلاب بر هوشیاری مسلمانان ، تهمت به اهل تسنن، دفاع از آمریکا و صهیونیست هاست

رئیس جمهور خطاب به سارکوزی: ایران با حامیان اندیشه صهیونیسم مذاکره نمی کند

پاسخ تهران به ادعای تکراری رایس ، اعراب نگران دخالت آمریکا در منطقه اند، نه نقش ایران



همبستگی:

در آستانه نهایی شدن بودجه سال 1388 کارشناسان اقتصادی پیشنهاد کردند: تنظیم لایحه بودجه با نفت 30 تا 35 دلاری

آیت الله جنتی: نباید از انتفاضه لنگه کفش به سادگی گذشت

آیت الله مکارم شیرازی: مملکت را با نصف بودجه امروز هم می توانیم بچرخانیم



همشهری:

رهبر انقلاب : شیعه اجازه نمی دهد، غدیر مایه اختلاف در جهان اسلام شود

گزارش آلودگی هوا به شورا ارائه شد؛اعتراض رئیس شورای شهر به معطل ماندن طرح جامع ترافیک تهران

با وجود کاهش بی سابقه تولید کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت باز هم کاهش یافت



هدف واقتصاد:

رهبر انقلاب : اعتقاد به غدیر مایه تفرقه در جهان اسلام نمی شود

رئیس جمهور با تاکید بر عدالت ورزی: معادله اخذ مالیات در ایران تبعیض آلود است

موافقت با کاهش 2 مییون بشکه ای تولید، تاثیر معکوس نشست اوپک بر بازار نفت