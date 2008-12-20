علی آبادی باید از یک شغل خود استعفا کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد شامگاه پنج شنبه در حاشیه همایش روز ملی حمل و نقل به خبرنگاران مهر و فارس گفت: کمیته ملی المپیک دستگاه اجرایی بوده و در بودجه سالانه دارای ردیف اعتبار مشخصی است و در بودجه امسال 12 میلیارد تومان اعتبار مصوب کمیته ملی المپیک بوده است.

عضو فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اصل 141 قانون اساسی معاونین رئیس جمهوری نمی توانند دارای دو شغل باشند، تصریح کرد: در همان اصل صراحت دارد که این افراد نمی توانند مسئولیت نهادهایی را بپذیرند که تمام یا قسمتی از هزینه های آنها از منابع دولتی تامین شود.

یوسف نژاد با بیان اینکه این ممنوعیت دو شغله بودن علی آبادی، توسط سازمان بازرسی کل کشور به مهلت یکماهه تبدیل شده است، یادآور شد: هم اکنون که این مهلت یک ماهه به اتمام رسیده علی آبادی باید از میان گزینه رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک یکی را برگزیند.