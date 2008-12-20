مشکلات مالی در راه است / حسین هدایتی از پرسپولیس کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که از ابتدای فصل به عنوان حامی مالی اصلی باشگاه پرسپولیس به هیئت مدیره این باشگاه ملحق شد و گفته می شود در نیم فصل اول بیش از 3 میلیارد تومان به پرسپولیس کمک کرده است، به دنبال ادامه اختلاف نظرهایش با برخی اعضای هیئت مدیره از سمت خود کناره گیری کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خبر کناره گیری خود را به اطلاع اعضای هیئت مدیره رسانده و در آخرین نشستی که با حضور آنها برگزار شد گلایه های خود از وضعیت فعلی باشگاه را نیز خطاب به اعضای هیئت مدیره مطرح کرده است.

حسین هدایتی خطاب به اعضای هیئت مدیره اعلام کرده است تا زمانی که مدیریت فعلی در راس امور باشد حاضر به ارائه کمک های مالی به باشگاه نیست و مسئولان باید خود به فکر تامین هزینه های نیم فصل دوم باشند.

به نظر می رسد با کناره گیری حسین هدایتی از ریاست هیئت مدیره پرسپولیس و در پیش بودن نیم فصل دوم و فرا رسیدن زمان پرداخت پیش قرارداد بازیکنان، تیم فوتبال پرسپولیس با مشکلات مالی فراوانی روبرو شود مگر اینکه سازمان تربیت بدنی به کمک آنها بشتابد.