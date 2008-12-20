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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

رابرت موگابه :

تنها با خواست مردم زیمبابوه از قدرت کنار می روم

تنها با خواست مردم زیمبابوه از قدرت کنار می روم

رئیس جمهوری زیمبابوه ضمن متهم کردن کشورهای غربی به دخالت در امور داخلی کشورش اعلام کرد که تنها به درخواست شهروندان زیمبابوه است که از قدرت کنار خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت موگابه گفت: "زیمبابوه مال من است و هیچ کشور آفریقایی بجز اهالی زیمبابوه جرات آن را ندارد تا مرا از قدرت کنار بگذارد".

وی همچنین گفت که به هیچ وجه تسلیم خواسته "مورگان چانگیرای" رهبر مخالفین این کشور برای کناره گیری از قدرت نخواهد شد.

گفتنی است که چانگیرای ، فردی که موگابه او را آلت دست خارجی ها خوانده ، رئیس جمهوری این کشور را تهدید کرده در صورتی که از قدرت کناره گیری نکند از گفتگوهای وحدت ملی خارج خواهد شد.

موگابه که در کنفرانس سالیانه برای اعضای حزب "زانو پی اف" سخنرانی می کرد، گفت: " من به هیچ وجه تسلیم نخواهم شد. زیمبابوه مال من است و من زیمبابوه ای هستم. این کشور متعلق به شهروندان آن است و هرگز به انگلیس تعلق نخواهد داشت".

رئیس جمهوری زیمبابوه تاکید کرد که تا زمانی که مردم این کشور درصدد برکناری او بر نیایند در قدرت باقی خواهد ماند.

گفتنی است که گوردون براون نخست وزیر انگلیس و نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اخیراً از موگابه خواستند تا از قدرت کنار برود.

کد مطلب 802734

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