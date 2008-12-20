اتمام ریل گذاری راه آهن اصفهان- شیراز تا پایان سال

رسول بی پروا در گفتگو با مهر گفت: تاکنون 93 درصد از عملیات زیر سازی و 60 درصد از عملیات ریل گذاری کل قطعات راه آهن اصفهان-شیراز به اتمام رسیده است و عملیات ریل گذاری آن تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

مجری پروژه راه آهن اصفهان-شیراز با اشاره به بازدید امروز وزیر راه و ترابری از این پروژه افزود: عملیت ریل گذاری و زیرسازی این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد اما زمان بهره برداری نهایی آن منوط به نظر مسولان وزارت راه و ترابری است.

وی ادامه داد: بهره برداری نهایی از این پروژه باید با تامین واگن و لکوموتیو همراه شود که اجرایی شدن آن از مسئولیت بخش زیرسازی خارج است.

این در حالی است که مدیر عامل سابق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در آخرین گفتگوی خود با مهر از تخصیص 70 درصدی اعتبار ساخت راه آهن اصفهان-شیراز و بهره برداری این پروژه تا خرداد سال 88 خبر داده بود.

صادق افشار افزوده بود: ساخت راه آهن اصفهان-شیراز به دلیل قرار داشتن در پروژه های اولویت دار ریلی تاکنون بیش از 70 درصد از اعتبارات مورد نیاز خود را جذب کرده است و پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیر عامل سابق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ابراز داشته بود: در قطعات 3 و 4 راه آهن اصفهان-شیراز به دلیل کوهستانی بودن منطقه و حفر تونل، روند ساخت با کندی مواجه شده و این مشکل درمنطقه کولی کوش بیشتر از سایر نقاط است.