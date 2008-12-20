به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این نمایشگاه عرضه کتابهایی با موضوعهای قیام عاشورا، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نهادهای دولتی، کانونهای فرهنگی، هنری و هیئت‌های مذهبی سراسر کشور عنوان شده است.

در این نمایشگاه بیش از 350 عنوان کتاب که 21 ناشر آنها را تولید کرده‌اند و به برگزار کنندگان تحویل داده‌ شده است در تعداد جلدهای فراوان و با تخفیف 50 درصدی عرضه می‌شود.

کتابهای نمایشگاه مذکور با شرایط امانی و ارائه معرفی‌نامه از سوی هیئت های مذهبی و دریافت یک چک ضمانتی 500 هزار تومانی از هر کدام از آنها به برگزار کنندگان داده می‌شود و آنها نیز کتابها را با تخفیف 50 درصدی در اختیار این هیئت‌ها قرار می‌دهند.

زمان انعقاد قرارداد برای خرید از این نمایشگاه تا روز دوشنبه هفته آینده (دوم دی ماه) است و نمایشگاه نیز از اول تا 12 محرم (9 تا 20 دی ماه) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مسئولان وزارت ارشاد برای تعیین مکانهای برپایی این نمایشگاه در حال رایزنی با مسئولان "موسسه قدر ولایت" و "ستاد عاشورائیان فجرآفرین" هستند.

این نمایشگاه سال گذشته نیز با تخفیف 70 درصدی برگزار شده بود.