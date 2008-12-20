نتایج نشست مجلس و سازمان سنجش درباره اعتراض کنکوریها

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "جلسه ای با مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور برای ارائه اعتراضات داوطلبان کنکور 87 به مسئولین این سازمان برگزار شد و مقرر شد سازمان سنجش دوشنبه دلیل اعتراضات را مشخص و به ما اعلام کند."

وی با بیان اینکه وضعیت صدور کارنامه پیچیده است گفت: "برداشتهایی که داوطلبان از رتبه کشوری خود در کارنامه کرده اند با توضیحاتی که سازمان سنجش ارائه می دهد تطبیق ندارد."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: "امسال به دلیل اینکه بحث کنکور حساس شده بود لذا باید پارامترها در کارنامه داوطلبان به طور شفافی تعریف می شد."

وی با اشاره به محتوای اعتراضات داوطلبان کنکور 87 در خصوص تکمیل ظرفیت این آزمون اظهار داشت: " اعتراضات بیشتر در این خصوص بوده است که داوطلبان رتبه کشوری خود را با ظرفیت های موجود در رشته تطبیق داده و اطمینان داشته اند که باید در انتخاب اول خود پذیرفته می شدند در حالی که بر اساس تعریف سازمان سنجش، رتبه کشوری به این معنی نیست که داوطلب این رتبه را در تمام رشته ها کسب کرده باشد رتبه کشوری ماکسیمم رتبه ای است که داوطلب در یکی از انتخاب ها به دست آورده است. "

عباسپور افزود: " این برداشت برای داوطلب ایجاد شده است که با رتبه کشوری زیر 100 چرا در انتخاب اول قبول نشده است."

وی اضافه کرد: "اعتراضات از این نشأت می گیرند که برداشتی که داوطلبان از رتبه کشوری می کنند با تعریف سازمان سنجش عمل می کند متفاوت است."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: "لذا ما این اعتراضات را به سازمان سنجش منعکس کردیم و سازمان نیز عنوان کرده است که می تواند به داوطلبی که رتبه بالا را کسب کرده در صورتی که درست انتخاب رشته نکرده باشد دقت نظر داشته باشد."