معرفی 10 دستاورد علمی برتر ناسا در سال 2008

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا برترین دستاوردهای تحقیقاتی فضایی اش را در سال 2008- سالی که ناسا در آن 50 ساله شد- اعلام کرد.

1- تکمیل قریب الوقوع ایستگاه بین المللی فضایی: در این سال سازمان ناسا چهار ماموریت فضایی به منظور حمل سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی را با موفقیت به اتمام رسانده و توانسته است با اتمام این ماموریتها توانایی های علمی، وسعت و ظرفیت این ایستگاه را گسترش دهد.

2- ماموریت موفقیت آمیز فونیکس: کاوشگر فونیکس که به تازگی ارتباط آن با زمین به کلی قطع شده است در سال جاری توانست اطلاعات بی سابقه و با ارزشی را از سیاره مریخ به زمین ارسال کند.

3- تکمیل طرح راکت فضایی آرس 1: سازمان ناسا با موفقیت توانسته است طرح اولیه راکت آرس 1 را در سال 2008 به اتمام برساند. این راکت قرار است در سال 2015 فضاپیمای اکتشافی را به همراه 6 سرنشین و تجهیزاتی برای افزوده شدن به ایستگاه فضایی بین المللی به فضا پرتاب کند.

4- کشف کاهش سطح یخهای قطبی: کاهش سطح یخهای دریاهای قطبی در ماه سپتامبر به دومین و پایین ترین سطح خود رسید که این اطلاعات توسط رصدخانه ملی مرکز اطلاعات برف و یخ در دانشگاه کلرادو و وابسته به سازمان ناسا کشف و منتشر شد.

5- کشف دلیل روشناییهای ناگهانی آسمان: محققان با استفاده از پنج ماهواره ناسا در سال اخیر کشف کردند که انفجار انرژی مغناطیسی در انرژی شبه طوفانهای سیاره ماه که باعث روشنایی ناگهانی و و حرکات ممتد شفق شمالی در آسمان می شود، تاثیر گذار است. دلیل اصلی این پدیده اتصال مداوم و مجدد مغناطیسهاست، پدیده ای رایج که در پی تغییر شکل ناگهانی خطوط میدانهای مغناطیسی در جهان ایجاد می شود.

6- کشف سیاره ای جدید در مدار ستاره ای دوردست توسط هابل: اختر شناسان در سال 2008 اعلام کردند که تلسکوپ فضایی هابل موفق به ثبت اولین تصاویر از سیاره ای شده که در حال چرخش در مدار ستاره ای دوردست است.

7- تکمیل اولین آزمایشهای نسل جدیدی از موتورهای راکتهای فضایی: مهندسان سازمان ناسا در این سال اولین سری از آزمایشهای موتور J-2X که انرژی رسانی راکتهای آرس 1 و آرس 5 را به عهده دارد با موفقیت به اتمام رساندند.

8- دریافت نشان کولیر: سازمان ناسا و محققان آن توانستند در سال 2008 و به عنوان قسمتی از یک گروه، یکی از معتبرترین و با ارزشترین جوایز هوانوردی را در ماه ژوئن به خود اختصاص دهد.

9- شرکت در ماموریت به ماه کشور هند: این سازمان در سال اخیر با مشارکت با سازمان فضایی کشور هندوستان در ماموریت به ماه شرکت جسته و دو سری از تجهیزات علمی - فضایی را از طریق فضاپیمای چاندرایان به ماه ارسال کرد.

10- شرکت در موفقیت شناگر آمریکایی در المپیک 2008 پکن: محققان ناسا با طراحی لباس شنایی مخصوص برای مدال دار المپیک پکن موفق به مشارکت در ثبت رکورد جهانی و کسب 8 مدال طلای المپیک در سال 2008 شدند.