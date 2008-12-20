خسارت 24 هزار میلیارد تومانی خشکسالی به بخش کشاورزی

فرود شریفی در گفتگو با مهر گفت: آسیبهای خشکسالی در بخش تولیدات گیاهی و باغی کشاورزی باعث کاهش درآمد روستاییان، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بایرماندن زمینهای کشاورزی، هدررفت سرمایه ها، افزایش ریسک آتش سوزی در مزارع، کاهش بازدهی و کیفیت محصولات کشاورزی و باغی، خشک شدن درختان میوه و نابودی باغهای قدیمی و افزایش واردات میوه و محصولات کشاورزی و خروج ارز از کشور می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: آسیبهای خشکسالی در بخش دام سبب کاهش علوفه و افزایش قیمت آن، کاهش توان دامپروران در نگهداری دام، افزایش فروش دام، افزایش بیماری و مرگ و میر دام، کاهش قیمت فرآورده های گوشتی در کوتاه مدت و متضرر شدن صنعت دامداری، افزایش قیمت فرآورده های گوشتی و لبنیاتی دردرازمدت می شود.

وی افزود: خشکسالی در بخش شیلات کاهش آب رودخانه ها و استخرهای پرورش ماهی، افزایش آلودگی آبها و محیط زیست آبزیان، افزایش ریسک بیماری آبزیان پرورشی، ورشکستگی و بیکاری آبزی پروران، افزایش قیمت محصولات شیلاتی در بازار، افزایش واردات و خارج شدن ارزاز کشور را به دنبال دارد.

شریفی خاطرنشان کرد: در بخش مراتع، جنگلها و منابع طبیعی خشکسالی اثراتی همچون خشک شدن مراتع و کاهش تولید درختان جنگلی، افزایش ریسک آتش سوزی در مراتع و جنگلها، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، افزایش فرسایش خاک و کاهش کیفیت آب را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه خسارات ناشی از خشکسالی در بخش کشاورزی در مدت 10 سال گذشته بیش از 24000 میلیارد تومان بوده است افزود: در برنامه ریزی برای مقابله با خشکسالی، گذراز مدیریت بحران و روی آوردن به مدیریت ریسک خشکسالی به دلیل عدم شناخت کافی از رفتار و ویژگیهای خشکسالی و خطرات ناشی از آن امری مشکل است؛ لذا باید با پایش کاهش ریسک خشکسالی، مناطق دارای ریسک بالا و مستعد شناسایی شوند و اقدامات و برنامه ریزیهای لازم برای کاهش ریسک خشکسالی قبل از وقوع آن انجام شود.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: مناطقی که دارای تغییرات شدید بارندگی و جمعیت زیاد هستند و برای فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و صنعتی نیاز به آب فراوان دارند، از حساسیت بالایی برخوردار بوده و بیشتر در معرض خطر خشکسالی قرار دارند.

تشکیل کمیته ارزیابی ریسک خشکسالی در کشور

وی اعلام کرد: تشکیل کمیته ارزیابی ریسک خشکسالی و اثرات آن یکی از اولویتهای اصلی برنامه های مبارزه با خشکسالی است، ضمن اینکه در بند" ی" ماده 17 قانون برنامه چهارم دولت موظف شده که برنامه مدیریت ریسک خشکسالی را با همکاری دستگاههای ذیربط و با محوریت وزارت نیرو تشکیل دهد.

شریفی اظهارداشت: ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در سال 83 در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و بخشی از فعالیتهای آن به خشکسالی به عنوان یک حادثه اختصاص یافت، در همین راستا در وزارت کشور ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور شکل گرفت و ستادهای استانی آن در استانداری های سراسرکشور تشکیل شده است و این ستاد هم اکنون با نام مدیریت بحران فعالیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال 83 در وزارت جهاد کشاورزی کمیته ملی مدیریت خشکی و خشکسالی با هدف کاهش اثرهای ناشی از این پدیده بر محصولات زراعی و باغی تشکیل شد و در سالجاری نیز در سازمان هواشناسی کشور تشکیلاتی به نام مرکز خشکسالی تاسیس شده است.