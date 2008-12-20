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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

"دوزخ، برزخ، بهشت" آماده نمایش شد

"دوزخ، برزخ، بهشت" آماده نمایش شد

فیلم سینمایی "دوزخ، برزخ، بهشت" ساخته بیژن میرباقری با موسیقی متن کیوان جهانشاهی آماده نمایش شد.

میرباقری درباره مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: با پایان مرحله ساخت موسیقی این روزها کارهای مربوط به قطع نگاتیو انجام می‌شود و به طور کلی تولید فیلم به پایان رسیده است.

وی درباره کیفیت سومین فیلم سینمایی خود افزود: تا این مرحله از روند تولید "دوزخ، برزخ، بهشت" راضی هستم و معتقدم نتیجه فیلم به آنچه در نظر داشتم بسیار نزدیک است.

مهتاب کرامتی، مسعود رایگان، علی مصفا، مسعود کرامتی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، امیر آقایی و رحیم نوروزی بازیگران، مرتضی پورصمدی فیلمبردار، حسین بشاش صدابردار، الهام صالحی طراح گریم و مریم تختکشیان عکاس فیلم هستند.

"دوزخ، برزخ، بهشت" به تهیه‌کنندگی سعید شاهسواری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده و به نظر می‌رسد نخستین نمایش این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم فجر باشد.

کد مطلب 802798

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