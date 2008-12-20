"دوزخ، برزخ، بهشت" آماده نمایش شد

میرباقری درباره مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: با پایان مرحله ساخت موسیقی این روزها کارهای مربوط به قطع نگاتیو انجام میشود و به طور کلی تولید فیلم به پایان رسیده است.
وی درباره کیفیت سومین فیلم سینمایی خود افزود: تا این مرحله از روند تولید "دوزخ، برزخ، بهشت" راضی هستم و معتقدم نتیجه فیلم به آنچه در نظر داشتم بسیار نزدیک است.
مهتاب کرامتی، مسعود رایگان، علی مصفا، مسعود کرامتی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، امیر آقایی و رحیم نوروزی بازیگران، مرتضی پورصمدی فیلمبردار، حسین بشاش صدابردار، الهام صالحی طراح گریم و مریم تختکشیان عکاس فیلم هستند.
"دوزخ، برزخ، بهشت" به تهیهکنندگی سعید شاهسواری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده و به نظر میرسد نخستین نمایش این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم فجر باشد.
نظر شما