برگزاری آیین سی امین سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این آئین اعضای کمیسیون انرژی مجلس، مدیران ارشد صنعت نفت کشور، مقامات استان خوزستان و مدیران و کارکنان شرکت ملی حفاری ایران حضور خواهند داشت.

در ادامه این آیین، ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری ایران در مجموعه فرهنگی رفاهی این شرکت، افتتاح می شود.

در این نمایشگاه که با همکاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در فضای پوشیده و باز به مساحت حدود شش هزار متر مربع تدارک دیده شده، بیش از یکصد شرکت و سازنده داخلی توانمندی های خود را در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت حفاری به نمایش می گذارند.

شرکت ملی حفاری ایران با اختصاص فضای قابل توجهی از نمایشگاه به خود به ارائه اقلام پرمصرف تولید داخل و قطعات مورد نیاز و اولویت دار این صنعت می پردازد.

همچنین در حاشیه کار نمایشگاه، شرکت های داخلی حاضر فرصت خواهند یافت تا از نزدیک از دستگاه ها و تجهیزات حفاری در حومه کلان شهر اهواز بازدید به عمل آورند.

به موازات کار این نمایشگاه که به مدت چهار روز دایر است، چند همایش تخصصی نیز در ارتباط با توسعه و توجه به ساخت داخل با حضور کارشناسان صنعت نفت و حفاری و شرکت های بخش خصوصی داخلی برگزار می شود.

شرکت ملی حفاری ایران در اول دی ماه سال 1358، به فرمان امام خمینی(ره) تاسیس شد.

این شرکت در 29 سال فعالیت خود تلاش وسیعی برای بومی کردن صنعت پیچیده و تخصصی حفاری در کشور به کار گرفته است.