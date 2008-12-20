حکم 21 پرونده سرقت تجهیزات برق شهرستان داراب صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در داراب، احمد رضا خسروی طی نشستی با خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه طی مدت اخیر شمار سرقتهای تجهیزات برق شهرستان رو به افزایش رفته بود تعامل مناسبی با نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای برخورد با سارقین از سوی اداره برق برقرار شد و هم اکنون مقابله با سرقت تجهیزات شبکه برق به خوبی انجام می شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته این اداره طی چند ماه اخیر بیان کرد: طی این مدت پنج میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق شهری و روستایی و پنج میلیارد ریال نیز بابت توسعه شبکه عمومی به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و رفع افت ولتاژ اختصاص یافت ضمن اینکه تهیه و نصب 10ترانسفورماتور، ایجاد پنج کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی برای داراب نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیر برق شهرستان داراب همچنین متذکر شد: طی شش ماهه اول امسال چهار میلیارد و 120میلیون ریال در زمینه کاهش تلفات برق، جلوگیری از حوادث و سرقت شبکه برق، انجام تعمیرات و کاهش خاموشیها هزینه شده است.

خسروی همچنین با اشاره به فروش یک هزار و 62انشعاب و نصب 550مورد آن در شهرستان داراب طی شش ماهه امسال بیان کرد: طی این مدت وصول مطالبات برق مصرفی از 68درصد در سه ماهه اول به 96درصد در سه ماهه دوم افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین با پیگیریهای لازم پایه های سیمانی و چوبی فرسوده و آسیب دیده برق نیز شناسایی و طی این مدت 48پایه در سطح شهرستان داراب رفع عیب شد.

مدیر برق شهرستان داراب همچنین با اشاره به اینکه ایمنی اولویت اصلی در کار نیروهای فعال اداره برق شهرستان داراب است، افزود: در این خصوص برگزاری جلسات مستمر، برپایی کلاسهای آموزشی، تهیه و نصب شعارهای ایمنی، تشویق کارگرانی که به نکات ایمنی توجه کرده اند و... نقش بسزایی در ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث حین کار داشته است.

شهرستان داراب در240 کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع شده است.