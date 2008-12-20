شکست سیاست چماق وهویج درقبال ایران/خاورمیانه دیگرحیات خلوت آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی به قلم "ریچارد مورفی" معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا نوشت: "هیلاری کلینتون" به عنوان وزیر امور خارجه جدید و دیگر اعضای تیم سیاست خارجی "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا باید این مسئله را بررسی کنند که چطور رابطه جدید آمریکا و ایران می تواند منافع آمریکا در عراق و افغانستان و حتی روند صلح اعراب و اسرائیل را پیش ببرد.

نویسنده خاطر نشان کرده است: این مسئله کار آسانی نیست. 30 سال از زمان انقلاب اسلامی ایران بدون روابط دیپلماتیک رسمی یا هرگونه گفتگوی مداوم بین واشنگتن و تهران گذشته و همچنان سوء ظن دوجانبه وجود دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: تهران اقدامات گذشته آمریکا از جمله حمایت از صدام در جنگ هشت ساله ایران و عراق در دهه 1980 و همچنین اختصاص بودجه کنگره این کشور برای پیشبرد دموکراسی در ایران را به عنوان نشانه های تمایل آمریکا برای براندازی نظام و دخالت در امور ایران می داند.

نویسنده افزوده است: تعداد کمی از آمریکاییها کمک ایران به آمریکا در افغانستان پس از حمله به این کشور در سال 2001 و حمایت فعالانه آن از دستورالعمل کنفرانس بن برای کمک به بازسازی دولت افغانستان و حمایت از "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان را به خاطر دارند.

مورفی معتقد است: از این رو تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران همچون تغییر رویکرد ایران در قبال آمریکا مهم است. ما همواره عادت داشته ایم که فکر کنیم خاورمیانه حیاط خلوت آمریکاست و به شکلی تصادفی منافع کشورهای دیگر از جمله ایران در همسایگی کشورهای این منطقه را انکار می کنیم.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: دولت بوش سیاست خود درباره ایران را بر موضوع هسته ای آن متمرکز کرده و به دنبال تحریمها علیه آن بوده است. اما سیاست وی مبنی بر سیاست چماق و هویج تاکنون نتیجه مثبتی نداشته و برنامه هسته ای ایران با سرعتی بیش تر ادامه یافته است.

مورفی با اشاره به پیامدهای اقدام نظامی آمریکا علیه ایران خاطر نشان کرده است: چندین راه برای نشان دادن علاقمندی ما به یک رویکرد جدید وجود دارد: به طور مثال افزایش تبادلات آموزشی و ورزشی. گفتگوی رسمی می تواند بین مقامهای سطح پایین تر دو طرف آغاز شود ، اما باید این مسئله آشکارا مشخص شود که مقامهای ایرانی شرکت کننده در این گفتگوها مجوز صحبت از طرف دولت خود را دارند.

نویسنده به زعم خود ادعا کرده که ادامه گفتگوهای واشنگتن و تهران مستلزم توقف تهدیدهای ایران علیه رژیم صهیونیستی و تایید آمادگی آن برای حمایت از یک توافق آتی بین فلسطینیها و اسرائیلیهاست. اما آمریکا نمی تواند این مسئله یا تغییر در دیگر سیاستهای ایران را به عنوان پیش شرطی برای گفتگوی خود با تهران انتظار داشته باشد.

به عقیده مورفی، ایران هم آنگونه که پیش بینی می شود به دنبال تغییرات گسترده در سیاست آمریکا در قبال تهران و به طور کلی منطقه خواهد بود. اینکه این تغییرات سیاسی انجام شود یا خیر و اینکه چطور صورت گیرد، تنها در صورتی که تعامل بین دو طرف در جریان باشد، مشخص خواهد شد.

در پایان این مطلب آمده است: مسیر بهبود روابط ایران و آمریکا سخت خواهد بود، اما سود ممکن دوجانبه هم برای منافع آمریکا و هم برای منافع ایران بدیهی است. زمان آغاز همین حالاست.