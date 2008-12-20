سعید حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: دو هزار و 800 میلیارد ریال برای کاهش اثرات خشکسالی و سرما زدگی به خراسان رضوی اختصاص یافته است در حالی که در سال گذشته خراسان رضوی با کمترین مشکل در موضوع آب مواجه بود و حداقل نیاز برخی از روستاها نیز که با کمبود آب مواجه شده بودند از طریق تانکر سیار تامین شد.

حسین پور با بیان اینکه تنها یک درصد آب های قابل شرب موجود در جهان قابل استحصال است، گفت: در حال حاضر 20 الی 30 درصد آب های شهری مشهد به دلیل فرسودگی شبکه های انتقال آب هدر می رود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: برای جلوگیری از این جریان علاوه بر توجه به بهبود شبکه انتقال20 میلیارد ریال به جداسازی آب شرب از آب فضای سبز در سال های اخیر اختصاص داده شده است.

حسین پور با بیان اینکه در اعتبارات سال های اخیر، 160 میلیارد ریال برای توسعه روش های نوین آبیاری و کشت به کشاورزان اختصاص داده شده است گفت: اصلاح گونه های کشت شده و روش های کشاورزی و هدایت آن ها به سمت کشت گلخانه ای و روش های نوین آبیاری از جمله اقدامات فرهنگی در حوزه آب است.

وی همچنین از احداث هشت سد در آینده ای نزدیک در خراسان رضوی خبر داد و گفت: اجرای پروژه های تغذیه ای، مهار رودخانه های مرزی، پرداختن به موضوع آبخیزداری از دیگر پروژه های در دست اقدام در استان است.