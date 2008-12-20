موفقیت یک ایرانی در تولید و آزمایش نمونه اولیه پلهای قابل تغییر

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور سعید سعیدی استاد ایرانی دانشگاه نوادا به همراه گروهی از محققان این دانشگاه آزمایش بر روی پلی که توانایی بازگشت به حالت اولیه خود را پس از وقوع زلزله خواهد داشت به پایان رساندند.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از سه صفحه بزرگ لرزان این پل 33.5 متری را با 200 تن وزن مورد آزمایش قرار دادند. این پل که نسخه کوچک تر نمونه نهایی است با استفاده از شیوه ای جدید طراحی شده است و طی آزمایش به مدت 10 ثانیه تحت لرزشی برابر قدرت زلزله ای 8 ریشتری قرار گرفت.

بتن استفاده شده در این پل به آلیاژی هوشمند از نیکل و تیتانیوم مجهز است - آلیاژی که به صورت رایج در تولید فریم های قابل انعطاف مورد استفاده قرار می گیرد. این آلیاژ قادر است الگوی شکل گیری اولیه خود را در خود ذخیره کرده و بعد از القای فشار و تغییر شکل، مجددا به شکل اولیه خود تغییر حالت دهد.

به گفته پروفسور سعیدی میله هایی از این آلیاژ هوشمند جایگزین میله های آهنی در مناطق حساس ستونهای پل خواهند شد تا در صورت نیاز توانایی تغییر شکل را داشته باشند. در این صورت پس از اتمام فشار ناشی از زلزله نیازی به مرمت مجدد پل نبوده و این سازه مجددا به شکل اولیه خود باز خواهد گشت.

پروفسور سعیدی افزود: اعمال 10 ثانیه انرژی لرزشی بر روی نمونه اولیه پل نشان داد که نه تنها ترکیب جدید آلیاژ نیکل/ تیتانیوم شدت پس لرزه ها را تا نزدیکی صفر کاهش می دهد بلکه قادر خواهد بود میزان خسارات وارد آمده بر سازه را تا حدی قابل توجه کاهش دهد.

موفقیت در این آزمایش می تواند قابلیت استفاده از آلیاژ جدید را در ترکیب با بتن نه فقط به منظور جلوگیری از فروپاشی سازه بلکه به منظور بنای سازه ای که پس از مواجهه با انرژی شدید لرزه ای همچنان قابل استفاده و پابرجا باقی بماند به اثبات برساند.

به گفته پروفسور سعیدی هدف نهایی از تولید چنین ترکیبی برای استفاده در ساخت پلهای بزرگ، باز گذاشتن مسیر عبور و مرور در هنگام وقوع زلزله به منظور بهبود واکنش های اضطراری و همچنین کاهش وقفه در شبکه های بزرگراهی به منظور جلوگیری از خسارات عظیم اقتصادی است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، انجام آزمایش مشابه بر روی پلهای معلق که اخیرا صورت گرفته است نشان می دهد که استفاده از آلیاژ نیکل/ تیتانیوم در تولید کابلهای نگه دارنده این پلها نیز می تواند مقاومت این سازه های معلق را در هنگام زلزله تا میزان چشمگیری افزایش دهد.