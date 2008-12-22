کمبود فیلم خوب مانع حضور موفق سینمای ایران در جهان است

این بازیگر و فیلمساز که در چند سال اخیر داور جشنوراه‌های معتبر کن، لوکارنو، تسالونیکی و... بوده با تاکید بر اینکه به تاثیر نگاه سیاسی بر حضور جهانی سینمای ایران اعتقاد ندارد به خبرنگار مهر گفت: بیشتر آنها که چنین می‌گویند معمولاً کسانی هستند که یا آثارشان در جشنواره‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته یا نقد و اظهار نظرشان بدون آگاهی است.

وی ادامه داد: من در سال‌های اخیر در بیشتر جشنواره‌های درجه A جهانی داوری کرده‌ام و در هیچ جشنواره‌ای چنین نبوده که کسی بر اساس نگاه سیاسی مسیر کار هیئت داوران را مشخص کند. اصلاً معتقدم دید سیاسی در جشنواره‌ها موجود نیست و آنچه دیده می‌شود نظر هیئت داوران است.

کریمی با اشاره به اینکه سینمای جهان در سال‌های اخیر پیشرفتی قابل توجه داشته گفت: مهم این است که سینمای جهان پیشرفت کرده است. اخیراً در جشنواره فیلم دبی داور بودم و آنجا فیلم کره‌ای در حالی اثر برگزیده شد که فیلم‌های زیادی از کشورهای مختلف حضور داشتند و فیلم برگزیده با توجه به کیفیت آن با رای هیئت پنج نفری داوران انتخاب شد.

کارگردان "یک شب" مشکل سینمای ایران را در زمینه حضورهای بین‌المللی در سال‌های اخیر چنین تحلیل کرد: واقعیت این است که اگر فیلمی خوب باشد، قطعا پذیرفته می‌شود. مشکل سینمای ایران در حال حاضر سانسور است که به جای کمک به فیلمسازان آزادی عمل و بیان آنها را سرکوب می‌کند. طبیعی است در این فضا فیلم خوب ساخته نمی‌شود.

وی درباره راهکار خود برای بهبود وضعیت حضورهای جهانی فیلم‌های ایرانی گفت: فیلمسازان ما زمانی که تصمیم می‌گیرند فیلم بسازند به جای آنکه با سنگ‌اندازی مواجه شوند، نیاز دارند مورد حمایت قرار بگیرند، به استعداد آنان توجه شود و امکانات در اختیارشان قرار گیرد.

کریمی در پایان یادآور شد: فضای باز برای طرح موضوع‌های و امکاناتی که در اختیار فیلمسازان خارجی قرار می‌گیرد، موجب شد تا رشد سینمای تعدادی از کشورها را در این سال‌ها شاهد باشیم.