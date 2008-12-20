به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پیش از ظهر شنبه در مراسم همایش بزرگ ولایت و غدیر در شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه جریان سیال نبوت در پیوند با رحمانیت خدا دچار انقطاع نمیشود، گفت: اگر این چنین بود، اسلام نیز به سرنوشت سایر ادیان دچار شده بود.
محمد اسماعیل امامزاده افزود: اعتقاد به غدیر مبتنی بر دنیایی از برهان قاطع در حوزههای کلامی، فلسفی و اجتماعی است و شیعیان در طول تاریخ با بهرهگیری از این استدلال توانستند با حضور دشمنان جدی حیات ولایی خود را حفظ کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به هجمههای فرهنگی علیه شیعه اشاره و خاطر نشان کرد: کارشکنیهای دشمنان شیعه و دست پروردههای رژیم سلطه در حاشیه خلیج فارس در حال حاضر با بیش از سه هزار و 200 سایت به فرهنگ شیعه میتازند .
به گفته وی ، 250 نفر متخصص با اعتبار بالغ بر 300 میلیون دلار مأموریت دارند تا سایتهای شیعیان را که مروج فرهنگ امامت هستند را از دور خارج کنند.
وی با اشاره به اینکه نظریهپردازان اندیشه اسلام منهای امامت و ولایت دچار چالش جدی فلسفی میشوندافزود: گرامیداشت ایام الهی نشاندهنده سلامت فکر و انتخاب راه صحیح در زندگی است و کسانی که عقل سلیم دارند در جهت تکریم ایام الله اهتمام میورزند.
وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از تعظیم و تکریم این ایام باید مصروف افزایش یافتن قدرت تحلیل و بصیرت جامعه شود، زیرا درصد قابلتوجهی از ترکیب کشور را جوانان که نیازمند تفکر و بازشناسی اندیشههای پیشروانه معارف دینی بوده شکیل دادهاند.
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