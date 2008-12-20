به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" صبح امروز با حضور فرج‌الله سلحشور کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده، مجید میرفخرایی طراح هنری، محمدصادق آذین مدیر تولید و جمعی از خبرنگاران در محل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست سلحشور با اشاره به مطالب منتشرشده در مطبوعات گفت: معمولا درباره یک اثر زمانی باید قضاوت کرد که دیده شده باشد. ما همان اوایل وارد عرصه پاسخگویی شدیم که بعد متوجه شدم این کار بی‌مورد است. چون پاسخ‌ها در آینده سریال وجود دارد. باید بعد از پایان قسمت‌های 16 یا 17 به سئوالات جواب داده می‌شد. به هر حال هر چه هست همین است.

در ادامه آذین گفت: کاری با این حجم و با این موقعیت آب و هوایی بسیار سخت بود. به طور یقین می‌توان گفت مجموعه از جهت روند تولید یکی از منظمترین کارهای تلویزیونی به شمار می‌رود. در خط تولید این کار ما حتی یکروز به دلیل تغییرات آب و هوایی تعطیلی نداشتیم و در این شرایط حتما پلان یا سکانس را جابجا می‌گرفتیم.

میرفخرایی نیز در ادامه عنوان کرد: تجربه قبلی که من با سلحشور در "مردان آنجلس" داشتم باعث شد تا دوباره با وی همکاری کنم. تاکنون روی دکور مصر به این وسعت در ایران کار نشده بود. حتی به عقیده من در خیلی از کشورها نیز با چنین وسعتی کار انجام نشده است. به همین دلیل "یوسف پیامبر" از جهاتی بسیار جذاب بود.

وی درباره تحقیقات خود برای ساخت دکورهای این مجموعه گفت: من قبل از شروع کار سفرهایی به مالزی و فرانسه داشتم و از نزدیک بقایای تمدن مصر را در موزه لوور دیدم و آنها مورد بررسی قرار دادم. البته در تمام مراحل با سلحشور همفکری می‌کردم.

سلحشور تولید "یوسف پیامبر" را یک اتفاق دانست و افزود: من ادعا می‌کنم نظم و زمانبندی در تولید این کار یک حادثه در عرصه تولید سریال و فیلم‌های سینمایی در ایران است. تا امروز فکر نمی‌کنم کاری با این حجم با چنین برنامه‌ریزی دقیق تولید شده باشد. ما تعطیلی بیجا نداشتیم و هیچ درگیری بین اعضای گروه نبود. این نظم می‌تواند برای کارهای مشابه الگو باشد.

وی با اشاره به نکات توحیدی سریال گفت: در تمام سریال دستی بالای تمام دست‌ها وجود دارد و این همان نمایش توحید است. یکتاپرستی از دغدغه‌های حضرت یوسف بوده است. زلیخا در طول عمرش مدام تغییر می‌کند تا زمانی که یکتاپرست واقعی شود. تمام سریال حول محور توحید است و به لطف خدا بسیاری از بخش‌ها در پرداختن به توحید و مبارزه با شرک موفق بوده است.

میرفخرایی درباره دکورهای شهری "یوسف پیامبر" گفت: من به عنوان یک طراح هنری به بخش‌هایی از تاریخ که در مجموعه روایت می‌شود وفادارم و به نوعی تعهد کاری دارم. ما در این سریال یک مجموعه شهر داریم که شامل همه چیز می‌شود. این تعریف همان شهرنشینی است. از طرفی من تعهد دیگری نیز به سناریو دارم.

وی درباره لباس شخصیت‌های مجموعه که به رنگ سفید است گفت: من شخصا با رنگ‌های مختلف مخالف هستم. این رعایت‌ها 90 درصد سلیقه‌ای است. سلحشور نیز در این باره توضیح داد: آن زمان کتان سفید تنها پارچه‌ای بوده که تولید می‌شده است. البته تنها در بخش‌هایی از قصر رنگ‌های طلایی نیز دیده می‌شود.

میرفخرایی درباره ساخت دکورها و همکاری با مرحوم رسول احدی تصویربردار مجموعه گفت: من، احدی، سلحشور و شورجه از ابتدای کار با هم همکاری و هفکری داشتیم. سلحشور نیازها را بیان می‌کرد و ما اجرا می‌کردیم. تمام دکورها 360 درجه و با ارتفاع مناسب ساخته شده است. اما استفاده از وسایل حرکتی در تصویربرداری یک امر کاملا سلیقه‌ای بوده است.

این کارگردان درباره زمان زندانی شدن حضرت یوسف که در بخش‌هایی از مجموعه به 10 سال یا کمتر از آن اشاره شده، گفت: اشتباههایی درباره محاسبه زمان زندانی شدن حضرت یوسف شده و متأسفانه در تاریخ نیز پیدا کردن زمان دقیق آن امکان ندارد. ما برای یافتن این زمان تحقیق کردیم و به همین دلیل هم بیشتر از 10 سال و هم کمتر از این زمان را در مجموعه عنوان کردیم.

سلحشور درباره پرداختن به زندگی حضرت یعقوب گفت: در مجموعه می‌بینیم آن حضرت مثل انسان‌های دیگر زحمت و بار به دوش می‌کشد و ویژگی‌هایی مردان خدا را دارد. حتی سخنرانی وی را برای مردم می‌بینیم و اینگونه نیست که حضورش در جامعه دیده نشود. اگر خدا در قرآن کمتر به وی پرداخته حتماً دلیل داشته و در منابع تاریخی از حضرت یعقوب زیاد صحبت نشده است.

وی درباره پذیرفتن سه مسئولیت کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی این پروژه گفت: می‌بینید که ما از پس کار برآمده‌ایم. آیا شما تهیه‌کننده‌ای می‌شناسید که در طول تولید چند ساله یک مجموعه به اختلاف برنخورده باشد؟ در صورتی که در گروه ما همه با همدلی کار می‌کردند. ما به لطف خدا مشکلی نداشتیم و اگر افرادی را از گروه بیرون کردیم، خودشان مشکل داشتند.

این کارگردان درباره نمایش چهره انبیا و معصومین در تلویزیون و سینما گفت: انبیا در تاریخ همتراز با اولیا هستند و ما روایت داریم که نمایش چهره انبیا مشکلی ندارد. بعضی دست‌ها در کار است که اهل تسنن و وهابیت را وادار کنند جلوی پرداختن ما به زندگی انبیا را بگیرند. در حقیقت می‌خواهند ما را محدود کنند که البته نباید همراه این ترفند شویم.

وی درباره انتخاب بازیگران "یوسف پیامبر" افزود: انتخاب بازیگران را من، شورجه، نجاریان و سلمانیان انجام دادیم. درباره حضرت یوسف و زلیخا هم اصرار داشتیم از یک چهره بکر استفاده کنیم، اما درباره زلیخا نتوانستیم بازیگری با این ویژگی پیدا کنیم. در واقع ما قصد داشتیم از بازیگرانی استفاده کنیم که مومن باشند و با مذهب بیگانه نباشند.

سلحشور تأکید کرد: سینما و تلویزیون برای من معیار نیست. من تکلیفم را نسبت به خدا و مردم انجام داده‌‌ام و خوشبختانه تاثیری خوب به همراه داشته است. این وجه موضوع برایم ملاک است. من برای این سینما کار نمی‌کنم. چون خودم را جزئی از آن نمی‌دانم و برایش احترام قائل نیستم. این سینما مطلوب من نیست.

وی درباره حاشیه‌های ایجاد شده در مورد فیلمنامه مجموعه گفت: فیلمنامه مال من نیست و از روی دست خدا تقلب کردم. فردی به نام طاهری عنوان کرده من فیلمنامه را از وی تقلب کرده‌ام. او کار خود را به جاهایی ارائه داده و آنجا با فیلمنامه من مقایسه شده و ادعای او را رد کرده‌اند. حتی مرکز تحقیقات صدا و سیما و جامعه مدرسین هم مقایسه کرده و متوجه شده وی اشتباه کرده است.

سلحشور افزود: در طول عمرم هیچ فیلمنامه‌ای از هیچ نویسنده‌ای نخوانده‌ام. فقط یک قسمت از فیلمنامه طاهری را حدود یازده سال پیش همراه با شورجه مطالعه کردیم و به وی تحویل دادیم. شورجه شاهد این ماجرا است که آن مطلب شباهتی به فیلمنامه نداشت.

وی درباره بودجه مجموعه توضیح داد: برآورد اولیه ما 5/6 میلیارد تومان بود و البته روح‌الله برادری، حبیب‌الله کاسه‌ساز، محسن علی‌اکبری و ایران‌نژاد نیز چهار برآورد 200/6 تا 500/6 میلیارد تومانی ارائه کردند که تلویزیون قبول نکرد. یکی از سنت‌های غلط تلویزیون این است که برآورد نهایی را مشخص نمی‌کند و در این مورد هم با اینکه فیلمنامه کامل داشتیم، برآورد نهایی را ارائه نکردند.

سلحشور ادامه داد: ما با 5/2 میلیارد تومان کار را آغاز و سعی کردیم با کمک‌های دیگر کار را ادامه دهیم که مهندس ضرغامی در جریان این موضوع هستند. اما رضا استادی بعد از اخراج از مجموعه به بودجه کلان اشاره کرد که اشتباه است. مثلا بازیگر نقش مختار "مختارنامه" 17 میلیون تومان دستمزد ماهیانه می‌گیرد، اما بازیگر نقش زلیخا تنها 5/3 میلیون تومان می‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد : مجموعه "یوسف پیامبر" کمترین بودجه را داشته و تاکنون 600 میلیون تومان به آن کمک شده است. ما این پروژه را در کمترین زمان و با کمترین بودجه ساختیم. به همین دلیل من از رضا استادی شکایت کردم و باید تکلیف این تهمت‌ها مشخص شود.

رضا استادی خبرنگار روزنامه جام جم و مدیر پیشین روابط عمومی مجموعه "یوسف پیامبر" که در جلسه حاضر بود، در پاسخ به این سخن سلحشور گفت: شما من را اخراج نکردید، بلکه گفتید این کار برای خداست و به تبلیغات نیاز ندارد.

سلحشور درباره دستمزد مصطفی زمانی بازیگر نقش حضرت یوسف گفت: دستمزد وی بسیار پائین بود. به هر حال او جوان بود و باید دستمزد می‌گرفت، اما مقدار پولی که به وی داده می‌شد دستمزد نبود. برای سربازی وی نیز صحبت‌هایی کردیم. او سه سال از عمر خود را برای این کار گذاشته و ظاهراً با معافیت وی موافقت‌ شده است.

وی در پایان تأکید کرد: گمان می‌کنم عواملی که وارد عرصه سینما و تلویزیون می‌شوند یا باید این عرصه را قبول داشته باشند یا نابود شوند. متأسفانه مطبوعات هنری و جناحی سعی دارند نشان دهند سلحشور یا باید این سینما و تلویزیون را بپذیرد یا برود. به همین دلیل باید دنبال بهانه‌ای باشد تا برود.

نویسنده و کارگردان مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" در انتهای نشست نقد و بررسی مجموعه در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به علاقمندی خود برای دیجیتالی شدن پروژه اشاره کرد تا اثری ماندگار در عرصه هنر باشد.