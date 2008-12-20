اعراب باید بخش اساسی روند مذاکره با ایران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اظهار داشت: بهایی که ایران برای توقف برنامه هسته ای خود درخواست خواهد کرد، سنگین خواهد بود.

وی در ادامه بی توجه به درخواستهای غیر قانونی غرب گفت: : پیشنهاداتی که به ایران ارائه شده سخاوتمندانه بوده است و در حال حاضر مشکل این است که ایران با خواسته های غرب مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم پیش از مذاکرات مخالف است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گفت: بخش اساسی راه حل [پرونده هسته ای ایران] به امنیت منطقه ای و نقش ایران در منطقه ارتباط دارد. بنابراین همواره به سران عرب می گویم که کشورهای عربی باید بخشی از روند مذاکره با ایران باشند زیرا هر گونه راه حلی به اوضاع منطقه و منافع کشورهای عربی مرتبط است. لذا متوجه نمی شوم کشورهای عربی چگونه در این موضوع مهم شرکت ندارند و چگونه حل این مسئله بدون اینکه اعراب جزئی از آن باشند امکانپذیر است.

البرادعی همچنین به سوریه توصیه کرد که در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پایگاه الکبر که اسرائیل آن را هدف قرار داده و مدعی است که این پایگاه هسته ای است؛ تا حد بسیار از خود شفافیت نشان دهد.

وی افزود: به سوریه توصیه می کنم که این کشور برای جمع کردن مدرک در مورد غیر نظامی بودن این پایگاه، فرصت در اختیار دارد و همکاری این کشور باعث دور کردن واکنش منفی جامعه بین الملل خواهد شد.

لازم به ذکر است که محمد البرادعی در آخرین گزارش خود بار دیگر بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید کرد و نشست های کشورهای 5+1 برای افزایش فشارها بر ایران نیز تاکنون بی نتیجه بوده است.