سرنوشت کارت ملی جوان در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، طرح صدور کارت ملی جوان در مدیریت سابق سازمان ملی جوانان مطرح و قرار بود در مدت زمانی کوتاه این طرح در دو فاز اجرا شود.بر اساس این طرح توزیع کارت ملی در دو فاز اجرا می شد و قرار بود این کارتها در فاز اول کارت ملی در میان دانشجویان و سپس در میان تمامی اقشار جوان در استانهای کشور توزیع شود.

بر اساس این طرح قشر جوان در گروه سنی 15 تا 29 مشمول دریافت این کارت و بهره مند از تسهیلات و امتیازات خاص آن می شدند. با این همه این طرح با توزیع محدودی از کارت ملی در میان دانشجویان به طور کامل متوقف شد.

مسئولان سابق سازمان ملی جوانان برای اجرای این طرح توافقاتی با بانک کشاورزی و موسسه دنیای جوان نمودند و مقرر شد با دریافت 20 هزار ریال به عنوان حق عضویت از جوانان این کارت را صادر و در میان آنان توزیع کنند.

مدیرعامل موسسه دنیای جوان که در اجرای این طرح با مسئولان سابق سازمان ملی جوانان و بانک کشاورزی همکاری می کرد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم اجرای این طرح در کشور گفت : سالهاست که در اغلب کشورهای دنیا برای قشر جوان کارت ملی صادر می شود تا این قشر از یکسری تسهیلات خاص بهره مند شوند و همچنین احساس کنند که دولت و مسئولان به آنان توجه می کنند اما در کشور ما این طرح آغاز نشده به دلایل نامشخص متوقف شد.

به گفته محمدفرد، در سال 83 طی توافقی با مسئولان سابق سازمان ملی جوانان و بانک کشاورزی بنا شد این طرح با همکاری موسسه دنیای جوان اجرایی شود که در نهایت فقط حق عضویت از تعدادی از جوانان دریافت شد اما این قشر هرگز امکان استفاده از تسهیلات را پیدا نکردند.

بهره مندی از وام قرض الحسنه بانک کشاورزی با کارمزد 4 درصد، امکان خرید با تخفیف 10 تا 30 درصدی از حدود 200 مرکز مشخص شده و برخورداری از بیمه حوادث شرکت سهامی بیمه ایران تنها بخشی از امتیازات دارندگان کارت ملی جوان بود که در حد عنوان یک طرح باقی ماند.

مدیرعامل موسسه دنیای جوان در این باره خاطرنشان کرد : با توقف این پروژه به لحاظ اینکه در ارتباط با بحث بیمه کردن و تبلیغات در این امر هزینه هایی انجام شده بود موسسه متوجه ضررهای کلانی شد و این امر در غالب یک گزارش به سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی ارجاع شد که نتیجه آن نیز تا به امروز مشخص نشده است .

در عین حال معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت متوقف شدن طرح صدور کارت ملی جوان گفت : در زمان مدیریت سابق سازمان ملی جوانان کارشناسیهای لازم بر این طرح صورت نگرفته بود و زیر ساختهای آن فراهم نشده بود به همین علت در همان ابتدای کار این طرح با مشکل مواجه شد و در نهایت هم متوقف گردید.

به گفته دکتر محمد اسحاقی متوقف شدن این طرح ارتباطی به مدیریت جدید سازمان ندارد چراکه این طرح در همان مدیریت سابق به صوت ناقص اجرا شد و کارت های توزیع شده به گونه ای بلااستفاده بود .

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان هدف از صدور کارت ملی جوان را ارائه تسهیلات جهت استفاده و بهره مندی قشر جوان از امکانات مراکز تفریحی ، گردشگری و علمی عنوان کرد و افزود :صدور کارت برای 25 میلیون جوان کار آسانی نبود و بودجه سنگینی می طلبید بنابراین با توجه به در اختیار نداشتن بودجه لازم این طرح متوقف شد.