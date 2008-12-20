قدردانی جانشین نماینده ولی فقیه از حضور حجاج ایرانی در مراسم دعای کمیل

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره، جانشین نماینده ولی فقیه در پیام خود آورده است: با وجود برودت هوا و مشکلات خاص حضور زائران ایرانی در مراسم دعای کمیل پنجشنبه شب گذشته بارگاه حضرت نبی اکرم (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) شاهد حضور گسترده زائران پیر و جوان عاشق و دیندار اهل بیت عصمت طهارت بود که مشتاقانه برای زمزمه مناجات امیرالمومنان علی (ع)به بین الحرمین آمده بودند.

وی این حضور پرشور ومنظم زائران ایرانی را ناشی از محبت عمیق حجاج کشومان به خاندان عصمت (ع) و بهره مندی از آموخته های آسمانی آنان دانست.

سومین مراسم پرفیض دعای کمیل در مدینه منوره با حضور بیش از 20 هزار نفر از حجاج ایرانی در کنار مرقد مطهر نبی مکرم اسلام و مزار شریف ائمه بقیع برگزار شد.

امسال در مدینه النبی چهار مراسم برای برگزاری دعای کمیل برنامه ریزی شده است که آخرین برنامه دعای کمیل هفته آینده پنجشنبه ( پنجم دی ماه ) برگزار خواهد شد.

مراسم هفته آینده که با حضور حدود 50 هزارتن از هموطنان عاشق اهل بیت در حوار مزار مطهر رسول اکرم(ص) برگزار خواهد شد طبق روال هفته های گذشته از ساعت 30/23 دقیقه به وقت تهران از شبکه دوم سیما و شبکه تصویری اینترنتی "لبیک" پخش می شود.

اجرای این برنامه یکی از مهمترین فعالیتهای فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری به شمار می آید که با هماهنگی کلیه عوامل اجرایی این نهاد و همراهی بسیار پررنگ عوامل انتظامی در مدینه بویژه پلیس این شهر صورت می گیرد به گونه ای که کلیه مسیرها به بین الحرمین مسدود شده و کلیه افراد غیر ایرانی نیز از حضور در مراسم پرفیض دعای کمیل توسط پلیس منع می شوند.