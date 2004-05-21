اكبر غمخوار براي خداحافظي نيامد

به گزارش خبرنگار"مهر" يك روزپس ازانتخاب اعضاي جديد هيات مديره باشگاه پرسپوليس آنهادرمحل تمرينات اين تيم حاضر شدند تا از نزديك با شرايط و امكانات باشگاه آشنا شوند.

عصرپنجشنبه قبل ازآنكه بازيكنان خود را به ورزشگاه برسانند حسين كلاني مهاجم گلزن دهه 40و50 پرسپوليس به همراه دكتر محمد زادمهر، جعفر كاشاني و ابراهيم آشتياني دركنارزمين حضورداشتند وبه گفت وگو در مورد شرايط فعلي و برنامه هاي آينده اين تيم پرداختند. دراين بين ابراهيم آشتياني و دكتر محمد زادمهر دوعضو جديد هيات مديره باشگاه پرسپوليس دقايق طولاني را دركنار زمين به گفت وگو با يكديگرپرداختند.

درتمرين عصر پنجشنبه پرسپوليس كه با حضور تماشاگران زيادي برگزار شد همه بازيكنان اين تيم حضور داشتند و زير نظر وينكو بگوويچ به تمرين پرداختند. اين تمرين شامل گرم كردن، كارباتوپ ، شوتزني و فوتبال درون تيمي بود كه طي آن بازيكنان اصلي و چند بازيكن تيم اميد پرسپوليس با نشاط خاصي همه اين مراحل را پشت سرگذاشتند.

درطول اين تمرين تماشاگران حاضر در ورزشگاه شهيد درفشي فركه تعدادشان به بيش ازپانصد نفرمي رسيد به تشويق احمرضا عابدزاده پرداختند و خواهان حضور او درتيم فوتبال پرسپوليس شدند. احمدرضا عابدزاده دروازه بان سابق پرسپوليس كه محبوبيت زيايد بين هواداران اين تيم دارد درگفت وگو با خبرنگار "مهر" اعلام كرد روزيكشنبه به ورزشگاه آزادي تهران خواهد رفت تا ديدار تيم هاي پرسپوليس و استقلال اهواز را از نزديك تماشا كند.

قبل از اين تمرين عنوان شده بود اكبرغمخوارمديرعامل سابق پرسپوليس براي خداحافظي از بازيكنان وكادر فني اين تيم به ورزشگاه درفشي فرخواهد آمد اما انتظاراعضاي هيات مديره ، بازيكنان، خبرنگاران و عكاسان حاضر دراين تمرين بي فايده بود و مديرعامل سابق پرسپوليس به ورزشگاه درفشي فرنيامد. مجيد فرخزادي مديرروابط عمومي باشگاه پرسپوليس دراين مورد به خبرنگار "مهر" گفت : قراربود آقاي غمخوار براي خداحافظي با بازيكنان وكادر فني وديداربا اعضاي هيات مديره به ورزشگاه بيايد اما ظاهرا دقايقي قبل ازحركت به سمت ورزشگاه كار ضروري برايشان پيش آمده بود كه نتوانستند خود را به محل تمرين برسانند.

تمرين پرسپوليس درحالي به پايان رسيد كه چهره هاي خوشحال و غمگين زيادي دركنارزمين ديده مي شد كه با رفتن اكبرغمخوار و آمدن مديرعامل و تغييرات جديد بي ارتباط نبود!