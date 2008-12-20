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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

مجوز احداث اسلکه سوخت گیری شناورها در بندر گناوه صادر شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه گفت: مجوز احداث اسلکه سوخت گیری شناورها در بندر گناوه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.

بهمن نکیسا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این مجوز براساس طرح پیشنهادی ارائه شده و درپی درخواست شرکت تعاونی لنجداران بندرگناوه به استناد بند 22 ماده 3 فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی به امضای معاون وزیرراه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده است.

وی اظهارداشت: به زودی و در قالب اصل44،ساخت این اسکله در ساحل آبراه دریایی و با پیگیری اداره بندر و دریانوردی گناوه آغاز می شود.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه خاطرنشان کرد: باتوجه به عدم وجود اسکله مناسب سوخت رسانی برای شناورها، احداث این اسکله با در نظر گرفتن استانداردهای مورد نیاز امروزی ضروری به نظر می رسد.

نکیسا یادآور شد: در حال حاضر سوخت گیری شناورها از طریق اسکله صیادی که دارای سازه چوبی غیر ایمن و فرسوده است،صورت می گیرد.

بندر گناوه در شمال استان بوشهر قرار دارد که در این بندر نزدیک به 650 فروند موتورلنج باری به امر حمل و نقل دریایی مشغول هستند.

 

کد مطلب 802995

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