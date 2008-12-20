مجوز احداث اسلکه سوخت گیری شناورها در بندر گناوه صادر شد

بهمن نکیسا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این مجوز براساس طرح پیشنهادی ارائه شده و درپی درخواست شرکت تعاونی لنجداران بندرگناوه به استناد بند 22 ماده 3 فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی به امضای معاون وزیرراه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده است.

وی اظهارداشت: به زودی و در قالب اصل44،ساخت این اسکله در ساحل آبراه دریایی و با پیگیری اداره بندر و دریانوردی گناوه آغاز می شود.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه خاطرنشان کرد: باتوجه به عدم وجود اسکله مناسب سوخت رسانی برای شناورها، احداث این اسکله با در نظر گرفتن استانداردهای مورد نیاز امروزی ضروری به نظر می رسد .

نکیسا یادآور شد: در حال حاضر سوخت گیری شناورها از طریق اسکله صیادی که دارای سازه چوبی غیر ایمن و فرسوده است،صورت می گیرد .