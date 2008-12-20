به گزارش خبرنگار مهر، نهاد کتابخانههای عمومی کشور به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) مسابقه سراسری کتابخوانی "پیام قیام" را برای گروههای مختلف سنی برگزار میکند.
به همت اداره کل مطالعه مفید و با مشارکت معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان پنجشنبه 26 دی ماه سال جاری کتابخانههای عمومی سراسر کشور پذیرای اهالی کتاب و کتابخوانی با موضوع فرهنگ عاشورا خواهند بود.
کتاب "امانتداران عاشورا در بیانات مقام معظم رهبری" با هدف آشنایی هر چه بیشتر و عمیقتر گروههای مختلف سنی با شخصیت امام حسین (ع)، اهداف، درسها و عبرتهای عاشورا به عنوان منبع مسابقه پیام قیام معرفی شده است.
علاقمندان برای ثبت نام و دریافت منبع مسابقه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به کتابخانههای عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.
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