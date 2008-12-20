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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

گردهمایی تشکلهای اساتید در دهه فجر برگزار می شود

گردهمایی تشکلهای اساتید در دهه فجر برگزار می شود

گردهمایی تشکلهای اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور همزمان با سی امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید برزو کیانیان رئیس اداره تشکلهای سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان این خبر گفت: نخبگان فکری، علمی و سیاسی برای تحقق هدف انقلاب اسلامی مبنی بر ایجاد جامعه ای بر اساس تفکر ناب اسلام محمدی دارای مسئولیتی سنگین بوده و حامل ارزشها و پیام انقلاب به نسلهای دوم و سوم هستند.

وی از تشکیل کمیسیونهای تخصصی برای بررسی عملکرد تشکلهای اساتید در گردهمایی تشکلهای اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: در این همایش با با اهدای لوح یادبود از خانواده های شهید مطهری، شهید مفتح و شهید چمران  تقدیر می شود.

کد مطلب 802999

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