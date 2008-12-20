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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

وزارت کشور عراق :

افسران متهم به کودتا علیه دولت بغداد آزاد شدند

افسران متهم به کودتا علیه دولت بغداد آزاد شدند

سخنگوی وزارت کشور عراق از آزادی تمامی افسرانی که به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت بغداد بازداشت شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالکریم خلف خاطرنشان کرد: تمامی افراد بازداشت شده رفع اتهام و آزاد شدند.

این سخنگو افزود: این افراد افسرانی دلسوز بوده و ما کسانی را که این افراد را متهم کرده اند، تحت پیگرد قرار خواهیم داد.

لازم به ذکر است که یک منبع امنیتی بلندپایه عراق روز پنجشنبه اعلام کرده بود پنجاه نفر که در میان آنها چند افسر ارشد وابسته به وزارت کشور هستند؛ به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف و تلاش برای کودتا بر ضد دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق دستگیر شدند.

دولت عراق نیز روز گذشته تلاش برای کودتا علیه دولت را رد کرد.

کد مطلب 803004

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