مبلغان واقعه کربلا را از دیدگاه علمی تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌لله محمد یزدی قبل از ظهر شنبه در اولین روز از همایش علمی کاربردی تبلیغ در جمع مبلغان حوزه علمیه ‏قم اظهار داشت: کمتر موضوعی به اندازه حادثه کربلا مورد بررسی قرار گرفته است و در مورد آن قرن‌ها قبل از وقوع بحث و گفت‌و‌گو شده ‏است.‏



وی با اشاره به وجود روایاتی مبنی بر این‌که تمام گناهان با حضور در مجلس امام حسین(ع) بخشوده می‌شود به مبلغان توصیه کرد: ‏حتی‌الامکان از طرح همین موضوعاتی در محافلی که قدرت تحلیل ندارد پرهیز کنید و یا به صورت واضح و شفاف آن را تبیین کنید.‏

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: روحانیون باید با شناسایی مخاطب و ارائه مطالب همراه با نیاز‌سنجی از دیدگاه علمی واقعه کربلا را تبیین ‏کنند.‏



وی در ادامه، سفر‌های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه در راستای ترتیب‌دادن صلح خاورمیانه و به رسمیت شناساندن ‏اسرائیل را به سفر معاویه به مدینه تشبیه کرد و گفت: معاویه با عوام فریبی در طول 40 سال خیلی‌ها را از میدان بیرون کرد و پس از انعقاد ‏صلح با امام حسن(ع) این تفاهم‌نامه را زیر پا گذاشت و یزید را به عنوان جانشسن خود معرفی کرد.‏



آیت‌لله یزدی قیام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی را تداعی‌گر قیام امام حسین(ع) در عاشورا خواند و تصریح کرد: اگر حضرت امام(ره) ‏علیه رژیم پهلوی قیام نمی‌کرد اسلام در خطر بود.‏



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت بهره‌گیری مبلغان از شیوه‌های نوین تبلیغی تأکید کرد و ‏گفت: قبل از انقلاب ما آرزو داشتیم یک ساعت از وقت تلویزیون را در اختیارمان قرار دهند. امروز صدا و سیما دست ماست ولی متأسفانه از ‏این ابزار تبلیغی خوب استفاده نکرده‌ایم.‏



وی اظهار داشت: دنیای اموز تشنه اسلام و حقایق است. روحانیون و مبلغان باید با استفاده از این موقعیت ویژه به طور صحیح به تبیین ‏حقایق ناب دین مبین اسلام بپردازند.‏