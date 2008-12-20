به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد سی و یکمین جشنواره فیلم کلرمون فران روزهای 12 تا 18 بهمنماه در فرانسه برگزار میشود و فیلم کوتاه 35 میلیمتری "آرایشگر بغداد" به نمایندگی از سینمای کوتاه ایران در بخش مسابقه بینالملل روی پرده میرود.
این دومین حضور بینالمللی "آرایشگر بغداد" پس از نمایش در بخش مسابقه جشنواره لوکارنو سوئیس است. این فیلم از میان 4786 فیلم کوتاه که از سراسر جهان به دبیرخانه جشنواره کلرمون فران ارسال شده بود، انتخاب شده تا در کنار 74 فیلم کوتاه به نمایش درآید.
آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، شیلی، کرواسی، کوبا، دانمارک، مصر، آلمان، یونان، هندوستان، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، هلند، نروژ، فلسطین، فیلیپین، لهستان، پرتغال، روسیه، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، تایلند، انگلستان، آمریکا دیگر کشورهایی هستند که آثارشان در بخش مسابقه فیلم کوتاه این جشنواره به نمایش درمیآید.
سال 2007 فیلم کوتاه "پیرمرد و خط" ساخته پناهبرخدا رضایی در بخش مسابقه بینالملل این جشنواره روی پرده رفته بود. نمایندگان جشنواره کلرمون فران "آرایشگر بغداد" را در جشنواره لوکارنو مورد بازبینی و انتخاب اولیه قرار داده بودند.
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