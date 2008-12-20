نمایشگاه قرآن کریم در کرمان برگزار می شود

مهدی محبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در راستای ارتقاء فرهنگ معنوی در جامعه این نمایشگاه تا پایان سال جاری در کرمان برپا می شود.

وی با اشاره به استقبال مردم از نمایشگاه سال گذشته قرآنی در کرمان گفت: با توجه به نیاز جامعه درخصوص ارائه کتابهای مذهبی این نمایشگاه در کرمان تشکیل می شود.

محبان افزود: درهمین راستا پنجمین نمایشگاه قرآنی همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حسینه ثارالله کرمان برگزار می شود.

وی گفت: تمهیدات برپایی این نمایشگاه آغاز شده است و در صدد هستیم که این نمایشگاه با حضور همه خادمان کلام وحی استان و میهمانانی از سراسر کشور برگزار کنیم.



