نگاه ترحم آمیز منجر به توانمندی معلولین نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق ظهر امروز در نشست شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه استان افزود: باید نگاه و نگرش مردم نسبت به معلول عوض شود و این قشر متعلق به عموم جامعه هستند و همه باید در قبال آنها احساس تعهد کند.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر و بخصوص در دولت عدالت محور نهم اقدامات بنیادی و زیر ساختی بسیار مناسبی در راستای خدمت رسانی به معلولین صورت گرفته و در سطح مجلس شورای اسلامی نیز حمایتهای مطلوبی صورت گرفته است.

اکبری مطلق گسترش شبکه توانبخشی مبتنی بر جامعه را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: اگر بخوبی این شبکه گسترش یابد70تا 80 درصد نیاز معلولین در روستا تامین خواهد شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در 12 شهرستان و بخش استان در 32مرکز بهداشتی درمانی ،101 خانه بهداشت اجرا می شود.

حسین اردونی اظهارداشت: از سال 1385 تا کنون 2630 معلول شناسایی شده اند که از این تعداد 745 نفر تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گرفته اند.

وی افزود: معلولین جسمی و حرکتی با 685 نفر که 25 درصد معلولین شناسایی شده را تشکیل می دهند بیشترین و صرع با 26 نفر و 7 درصد کمترین میزان معلولین شناسایی شده در این طرح از سال 85 تا کنون هستند.

ارونی ادامه داد: از ابتدای سال 87 تا کنون 877 معلول در سطح استان شناسایی شده اند که 49 نفر آنها تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گرفته اند.

وی به رویکرد جدید سازمان در راستای استفاده از تسهیلگران تحصیل کرده اشاره کرد و گفت : در استان 40 تسهیل گر مشغول خدمت هستند و نیازهای معلولین را در محل برطرف می نمایند.

اردونی تصریح کرد: در سال جاری از محل اعتبارات ملی سازمان بهزیستی کشور یک میلیارد و 200 میلیون ریال در فصول دو و شش به این طرح اختصاص یافته که تا کنون 830 میلیون ریال آن محقق شده و مابقی نیز تا پایان سال محقق می شود.

وی یادآورشد: در راستای اشتغال و بازتوانی معلولین شناسایی شده در این طرح 190 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تا 123 میلیون ریال ان تخصیص داده شده است.