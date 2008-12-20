48 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس همدان اختصاص یافت

ابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: این اعتبار در نظر گرفته شده از منابع ملی،استانی و خیرین مدرسه ساز و سایر منابع از جمله سفرمقام معظم رهبری وریاست جمهوری تامین شده است.

وی با بیان اینکه هزینه مصالح و موقعیت ساخت مدارس اعتبارات متفاوتی را برای مدارس طلب می کند، افزود: در سه سال گذشته با اجرای طرحهای مناسب و مطابق با آیین نامه ها حدود 60 میلیارد تومان از محل مناسب تخریب و بازسازی و 60 میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

امینی فرد با اشاره به اینکه 110 میلیون تومان از سال 85 تاکنون برای تجهیز مدارس صرف شده است، اظهار داشت: درخصوص جایگزین کردن بخاری های غیر استاندار، امسال برای تجهیز کردن مدارس به سیستم گرمایشی مطلوب 500 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 485 طرح احداث تکمیل و تعمیر وتجهیز در دست اجرا و ساخت است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان یادآور شد: کیفیت پروژه های استان مناسب ارزیابی شده است و از نظر جذب اعتبارات در کشور، نوسازی مدارس استان همدان در مقام دوم قرار گرفته است.