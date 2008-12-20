شفافیت سرمایه گذاری در توسعه گردشگری موثراست

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کنار سرمایه گذاری باید با آموزش و فرهنگ سازی مدیریت در بخش گردشگری تقویت شود که این مقوله از مشکلات جدی این حوزه است.

وی با اعلام اینکه گردشگری در ایران یک مقوله بکر است، افزود: تمامی امکانات برای توسعه گردشگری در کشورفراهم است و باید با مدیریت قوی این استعدادها را شکوفا کرد.

قاسمی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری امروزه یکی از بخشهای مهم اقتصادی بشمار می آید اظهارکرد: با توجه به گسترش و توسعه صنعت گردشگری نیاز به فعالیت بخش خصوصی امری لازم است و دستگاههای دولتی باید نقش هدایت و نظارت و حمایت از این صنعت را در برنامه کاری خود داشته و شرایط را برای حضور بخش خصوصی و تحقق اصل 44 قانون اساسی فراهم سازند.

نائب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم با اعلام اینکه بحث گردشگری در گیلان به رویکرد کشور به مسئله گردشگری برمی‌ گردد، افزود: دولت نهم بیشترین وقت خود را در سازماندهی بخش گردشگری می‌گذراند و اگر از این ویژگی های مثبت به نحو احسن استفاده نشود دیگر نمی توان گیلان را در بخش گردشگری توسعه یافته دید.

قاسمی با اشاره به ویژگی های گردشگرپذیری استان اظهار داشت: همه چیز در گیلان وجود دارد فقط باید با طرح و اجرای برنامه های اقتصادی و فرهنگی، شادی و نشاط را به مردم هدیه داد.

نماینده لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: رشد و توسعه استان با گردشگری میسر خواهد شد و البته زیرساختهای مناسب وجود دارد و فقط باید شرایط لازم برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری با کمک مسئولین استانی فراهم شود.